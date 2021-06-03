神州觀察：馬拉松急功近利　乏規管必釀禍端

甘肅白銀市上月舉辦山地馬拉松越野賽時遭遇惡劣天氣，釀成21名參賽者遇難的慘劇，事後當局緊急叫停國內相關賽事，要求各方深刻吸取此次事故教訓，進一步加強體育賽事和重大活動應急安全管理。可問題在於，該類賽事活動近年開展得如火如荼，各種亂象及安全隱憂早已有所顯現，當局為何不早作規管，非得等到發生重大禍事之後才來強調安全？

譬如負責本次賽事營運的甘肅晟景體育文化發展有限公司，其專業資格備受質疑，不但人手緊缺，無力應對突發災難救援，且多屬外聘臨時工，甚至公司連個正式辦公地點也沒有。然而就是這樣一個草台班子，成立數年已營運了7場甘肅省內體育賽事，包括今次出事賽事亦已連續舉辦4年；根據辦賽流程，營運商需先向當地政府報備，並聯繫體育局取得相關部門的批文，再獲招投標資格，那這些年來，每次資格審核都是如何通過的？各部門又在當中充當了甚麼角色？

可以見到，近年內地各處舉辦同類賽事的數量日增，根據中國田徑協會發布的數據顯示，2014年全國馬拉松相關賽事不過50餘場，到2019年已猛增至1,800多場，背後少不了地方政府的大力支持。原因在於，相關賽事被指多以宣傳當地城市及山地資源為目的，有助促進旅遊消費、經濟增長，惟甚少具備專業標準水平，乃至一些承辦企業根本不具備舉辦高風險體育賽事的資格及能力，只簡單以高獎金等方式吸引選手參賽，卻不肯在後勤安全保障上投入相應資源，實屬急功近利，或早已埋下安全隱患。

更大的推動力還在於馬拉松賽事帶來的巨大商業收益，這從當局早前發布的相關產業發展規劃可以看出，去年的產業規模或達1,200億元人民幣。在這個鏈條上，養活了一大群人，從廣告商到贊助商、賽事轉播方，再到器材裝備的銷售商及比賽相關的周邊產品、服務等，是故各方都想把這個蛋糕做大，藉以從中分得更多。當然，這也是當局加快發展體育產業、促進體育消費的「初衷」，隨着相關賽事審批的全面放開，終致該產業呈井噴式發展，及更趨商業化、功利性，全民健身早已淪為幌子。

由此亦導致出現激烈競爭局面，譬如在內地有「馬拉松第一股」之稱的智美體育，2017年經營大型馬拉松賽事，每場平均毛利仍有近400萬元，如今體育業績已大幅下滑，去年合共只辦了兩場網賽，毛利亦不過70萬元而已。運營賽事的龍頭企業生意都這般難做，試想那些草台班子又會怎樣？為了賺錢惟有請臨時工，盡量縮減安全服務保障方面的投入，地方政府出於自身利益考量，亦對問題視而不見，何愁禍事不生？