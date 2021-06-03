正論：盲谷針懶理風險　博通關一廂情願

為了「谷針」，可以去到幾盡？別看港府煞有介事聲稱不適宜提供誘因催谷市民接種疫苗，其實一聲令下，商界即自動自覺送出獎金獎品，蔚為奇觀。猶有甚者，港府預告即將通過將「復必泰」接種年齡下降至12歲，更在中央沒有任何表態下自設打針是通關必要條件。為了谷針，堪稱無所不用其極。

消息指，衞生署收到復星醫藥提交降低「復必泰」接種年齡的申請，以及第三期的研究數據。政府疫苗專家委員會認為數據顯示疫苗對青少年有效及安全，一致通過將「復必泰」疫苗的接種年齡降至12歲；食衞局局長陳肇始則稱，一旦收到委員會建議，將於短期內作出決定，並可安排外展隊到校為師生接種，意味中學生打針幾成定局。

誠然，數據顯示2,260名12至15歲參與測試的青少年之中，接種「復必泰」的半數人，沒有一人確診新冠病毒，相較只打安慰劑的另一半人則有16人受感染，顯示疫苗保護率達百分百，抗體水平也比16至25歲群組高逾倍，結果非常完美。但問題是，接受注射的人數十分有限，就只有千餘人而已，對比全港逾32萬中學生，數據是否足以反映疫苗對所有青少年安全，不能不令人疑問。何況全港接種率偏低，許多家長以至教師本身也未有接種疫苗，這顯然是信心問題，要是有學生接種後出現嚴重併發症，專家委員會一句「與疫苗沒有直接因果關係」便草草結案，敢問當局如何「賠番個仔畀人」？

另一方面，港府又自作聰明，揚言接種疫苗是與內地免檢疫通關的必要條件，但又不忘強調，至今未接獲中央通知打疫苗是否能夠免檢疫往返內地，簡直是前言不對後語。實際上，目前廣州疫情反覆，連原定展開的「來港易」計劃也被迫延後，中央根本無暇他顧，中港免檢通關短期內恐難以成行；況且香港疫情也是初見「清零」，仍有輸入個案之餘，連本地個案也經常出現不確定的情況。例如一名男警原被列為源頭不明確診個案，到了昨日又指個案受疫苗病毒株污染，並非確診，而且同樣情況並非首次發生，令人摸不着頭腦。港府與其不斷催谷打針，不如打好基本功，連檢測準確性都不穩定，叫內地以至其他地方怎麼可能放心與香港免檢通關？

澳門特首賀一誠已經表明，港澳通關的前提是香港疫情連續14日清零，而澳門早就與內地通關，也未提接種疫苗是必要條件，港府為了谷針不惜「生安白造」，怎能不令人反感？

未學行，先學走，向來是港府劣習。廢官一味好高騖遠，眼高手低，結果疫情一拖逾年，多次錯失清零機會，市民活在水深火熱之中。說到底，鼓勵市民接種疫苗並無不可，但必須以科學說話，羅列種種數據讓市民建立信心，而不是只知叫人「盲打」，打死人則說與接種疫苗無關。香港之所以出現「有針無人打」的荒謬一幕，與廢官欠缺誠信，無法予人信心脫不了干係，這個「死結」一日解不開，再多的威逼利誘、軟硬兼施也不會有效果，甚至只會適得其反。