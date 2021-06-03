產評：拜登抗華新戰線　收買拉美搶資源

今次全球通脹始於大宗商品，反映資源有價。過去被喻為「美國後院」、包括中美洲和南美洲等的拉丁美洲地區，雖然天然資源豐富，但在缺乏資本下，一直未受重視。直到近10年中國實施「走出去」戰略，積極投資該地區，成為多個拉美國家的最大貿易夥伴，「疫苗外交」更彰顯影響力。美國政府後知後覺，正着手打擊中國勢力，亦圖藉加強與這些資源國的聯繫，以「通脹牌」損華經濟。看來，過去並不起眼的拉美地區，已成為中美角力的新戰場，更可能成為打擊全球經濟復甦和碳中和進程的「黑天鵝」！

今年以來，新冠肺炎疫苗面世，歐美地區疫情逐步受控，加上各大央行不斷印鈔放水，需求增加但供應未能跟上，造成物價上升，通脹加劇。

本來，經濟復甦，通脹復常，誠非壞事，問題是歐美經濟復甦步伐不穩，央行寬鬆貨幣政策遲遲無法退場，最怕是錯過了調控時機，令通脹失控。偏偏這刻遇上全球晶片短缺、貨運價格飆升，以及極端氣候因素影響，進一步打擊供應，使通脹危機愈演愈烈。最新歐美通脹數據皆超過央行的2%目標，明顯是向市場發出警號。

美國憑着美元霸權，可以不斷印銀紙，可中國的人民幣尚在國際化進程中，沒有印鈔向世界轉嫁風險的能力，物價上升，就得「硬食」。今年以來大宗商品價格不斷急升，已引起中國當局的注視，除了出手打擊虛擬貨幣炒風之外，更高調介入商品市場，以緩減物價上升壓力。可市場流動性氾濫，加上中國是資源消費大國，商品市場走向實不是中國說了算。所以至今為止，不見得商品價格的升勢出現重大逆轉。

事實上，資源有價，類似礦產大國澳洲及產糧大國巴西，都成為這回再通脹的贏家；反觀缺乏資源的國家如土耳其和黎巴嫩，正面臨通脹失控，經濟崩潰。再看全球最大的銅產國智利，早受疫情封鎖、礦工罷工，以及加稅事件影響，導致國際銅價大漲。同樣是產銅大國的秘魯，即將進行總統大選，一旦極左翼候選人勝出，料將倣效鄰國智利向銅徵收重稅，屆時銅價必再升翻天，對於銅資源消費大國的中國極為不利，亦必禍及全球推動碳中和的進程。

就在此刻，美國拜登政府正着手重奪拉美影響力，早前政府高層引領美國巨企增加中美洲投資，月內亦會出訪多個拉美國家，明顯是衝着「資源牌」而來，務求推波助瀾以「通脹牌」狙擊中國經濟。可見中美連番惡鬥，好戲仍在後頭！