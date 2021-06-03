世界視線：再被揭竊聽盟友　華盛頓誠信蕩然

美國總統拜登即將出訪歐洲，展開就任總統後首次出國訪問，主題之一是尋求修補前總統特朗普執政4年期間倒退的跨大西洋關係，然而就在節骨眼上，美國被爆利用丹麥情報部門，監聽包括德國總理默克爾在內的歐洲政要，為拜登的這一「融冰之旅」蒙上陰影。

據報道，美國國家安全局利用丹麥的海底網絡電纜，監聽歐洲多國高層官員的電話對話和訊息內容，除了默克爾和時任德國外交部長斯泰因邁爾，尚包括瑞典、挪威和法國的高官，整個過程獲丹麥國防情報局主動配合，丹麥政府甚至在哥本哈根附近興建數據中心，儲存監聽所得的資料。

這宗醜聞在國際社會引發軒然大波，卻遭到美國傳媒冷處理。這也難怪，山姆大叔動輒指摘來自中國、俄羅斯和印度的黑客「從事破壞活動」，其實自己才是全球最大「黑手」，而且不僅是個慣犯，更連所謂「盟友」也不放過，情何以堪，媒體選擇「為親者諱」，並不令人驚訝。

多年前美國中情局前僱員斯諾登引爆「稜鏡門」醜聞，揭示美國多年來一直對默克爾進行監聽，當時歐洲領袖的一致譴責美國的做法，跟今天可說是同出一轍。就在今次監聽醜聞曝光後不久，法國總統馬克龍和默克爾向美國和丹麥喊話，要求兩國就監聽事件作出解釋，強調這在盟國之間不可接受，在歐盟間更是如此。而說到「解釋」，當年擔任副總統的拜登可是責無旁貸。當然，大家都知道，德、法等國不滿歸不滿，但稜鏡門醜聞最終還是不了了之，料想今次也不會有甚麼不同，充其量歐盟或許會對弱小的丹麥開刀，以示內部「紀律」的重要性。

事實勝於雄辯，在美國眼中，沒有「盟友」而只有「臣僕」。對於皇帝來說，臣下不僅不是「執政夥伴」，反而須日夜提防他們結黨營私，謀害自己。相傳朱元璋派錦衣衞探聽臣下隱私，連酒後對話也不放過。美國對歐洲政要搞電話竊聽，說穿了就是這種「帝王心態」的反映，也顯示老美「以己度人」，根本就不相信歐洲人會跟他們同心同德。