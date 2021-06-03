功夫茶：爆眼少女涉造假　法援照批冇常識

本報早前獨家堅料踢爆「爆眼女」冇爆眼，並笑着於去年離港，身體及精神狀況相信亦無大礙。一石激起千層浪，事件引起全城熱議，有人話正如菠蘿包冇菠蘿、老婆餅冇老婆啫，今「爆眼女」冇爆眼，好出奇咩？

功夫茶倒聯想起去年有間食肆，其餐牌上嘅「芝士粟米石斑」，你老闆吖！原來冇石斑嘅！後來經海關兩次放蛇，發現「石斑」原來係「鯰魚柳」，阿哥，即係舢舨充炮艇，粉絲當魚翅啫！終被海關告佢涉嫌違反《商品說明條例》，食肆老闆承認事件係「大意咗」，會盡快更改餐牌字眼喎！

呢嗱！尋日有議員喺立法會答問大會上關注「爆眼女」事件，認為呢單嘢係假新聞真煽動，嚴重影響社會安定。佢指「爆眼女」申請法援，多次阻撓警方取得醫療報告，又能夠自選資深大律師等，證明法援出問題，詢問政府點跟進事件。大哥，唔會淨係改吓餐牌字眼就算啩？呢單世紀大謊言，正如有論者指出，製造「爆眼女」謊言嘅唔係一個人，而係一個集團。呢個集團嘅最大黑手正正係毒果報！佢喺毫無證據下一口咬定係警方發射布袋彈擊中少女，毒果報繪影繪聲形容「爆眼女」送院時右眼球受創及組織移位，右眼眶恍如留下一個洞，除眼球爆裂，右眼下方嘅上頜骨整塊全碎，毒果報係超聲波吖？認真係造假新聞嘅大家！

當年「爆眼女」事件嘅「控訴片段」，連外媒都有頭版報道；而前英國政客、大律師公會主席夏博義負責「爆眼女」嘅司法覆核案，「爆眼女」持續缺席法庭聆訊，整個過程由律師代表出庭，令人質疑作為「爆眼女」辯護律師嘅夏博義是否一早已知真相？弔詭嘅係其醫療報告又hea寫，一味打官腔需保障傷者私隱，坐視謠言擴散，冇為「爆眼」虛言作出澄清，醫管局恐怕亦難辭其咎！

「爆眼女」一案被質疑有一大堆幫兇，咁又難怪，明眼人都覺得疑點重重，又欠缺理據，何以竟獲法援署照批法援如儀？法援署就廢噏甚麼「本港法律制度完善，但總有改善空間，未來會做好溝通」云云。正如議員狠批，就係因為法援署又廢又唔識溝通，先至有郭卓堅、「爆眼女」之官司此起彼落，暴露法援有淪為亂港工具和提款機之虞。

英國作家奧威爾講過「清晰語言嘅最大敵人乃是不誠實」，有論者指不誠實嘅「詭辭狡辯」也有敵人，那就是「常識」。當詭辯到違背常識嘅程度，任何口舌便給都無所用其技！「爆眼女」事件一開始，不就是太多謊言和不合乎常識嘅詭辭狡辯嗎？法援署咁都照批，即係連常識也欠缺，仲唔徹底大改革都唔知要倒錢落海到幾時咯！