美國為甚麼要對付中國呢？

第一，美國對中共政權從來都是仇視，美國的資本主義體系視任何的共黨政權為仇敵，不將之滅亡不會停止。韓戰時便曾揚言攻入中國大陸，用原子彈轟炸中國城市；越戰時美國軍機便屢犯中國領空。

一直以來，美國要保住台灣政權，是為了分裂中國，為了找機會反攻大陸，美國與中共便是不可和解的世仇。但是美國着重權術，可以聯華制蘇聯，也可以用中國內地生產制約日本的經濟力量。不過只是利用中國，並沒有改變仇華心態和戰略。

中國內地改革開放帶來的美國加工貿易遷入發展，既沒有轉移技術，也把加工貿易的大部分利潤收歸美國。中國的發展是中國的努力，一是沒有毀滅國營經濟，反而借機更新改造。二是在加工貿易中，採學習、模仿、抄襲，轉移了知識、技術，並且加以創新。中國內地反而借加工貿易、外商投資進行工業化的進一步提升，也把賺來的錢絕大部分投資在生產，二、三十年時間趕上日本，逼迫美國，出乎美國的預料。

因此，美國利用中國，卻反被利用，不是美國對中國友好，只是預料不到中國的能耐。中國不是德國、日本，乖乖地順從美國的利益。中共政權還是不忘初心。當年是為獨立自主而革命，今天仍然堅持獨立自主而改革，迴避了蘇聯共黨政權的厄運。中國堅持獨立自主，便沒法不與美國對立起來，美國容得下中共嗎？

第二，美國從立國開始，便沿襲英國帝國主義，但是沒有英國偽裝的文明紳士面孔，而是粗暴搶掠別國資源。第二次世界大戰結束至今70多年了，但美國還在多國駐軍，在全球設立軍事基地、生化實驗室，為的是甚麼？二次大戰時用原子彈炸日本平民城市，已顯出其暴虐。戰後不斷發動戰爭，侵略他國，近年更愈來愈像宗教狂熱的十字軍東征，也與猶太復國主義的極端政治合為一體，這已開始超越傳統西歐的帝國主義，走上新納粹主義的歪路。正如冷戰之後還要發動新冷戰，對付中國、俄羅斯、伊朗。不單止傳統的共黨政權美國要消滅，其他不聽話的國家政權都要毀滅，愈來愈變成由宗教、政治意識形態、種族主義與金權一起指揮的軍事機器，到處軋轢其他國家與人民，也壓榨美國人民。

美國變成世界之敵，中國卻提倡「人類命運共同體」，而且在國際上聲勢巨大，美國怎樣不會以中國為首敵，不去不快？中美之爭便變成戰爭與和平、破壞與建設對立，怎樣可以妥協與和解呢？