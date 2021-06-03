美國總統拜登周一在「國殤紀念日」到維珍尼亞州的阿靈頓國家公墓發表演說，呼籲國民勿忘逾100萬名為「美國理念」而陣亡的士兵；拜登點名「中國和俄羅斯的專制政權是美國現時面對的最大挑戰」，警告「美國及世界各地的民主正陷入巨大的危機，特別是專制政權的威脅」，拜登呼籲「美國民眾應盡全力完善陣亡士兵努力維護的民主制度」。拜登的演說充滿了自我吹噓、歪曲歷史，充滿了對中、俄的抹黑和敵意，「呼喚亡靈」，煽惑美國民眾對抗中、俄，重回「冷戰」，為將來「熱戰」製造輿論。

拜登聲稱美國有逾100萬名士兵為「美國理念」而陣亡，所謂「美國理念」是甚麼呢？就是老美自我宣傳是所謂「民主自由」、「人人平等」、「種族平等」，為此百萬士兵陣亡。然而，事實並非如此，那百萬士兵是為了美國妄圖在全球稱王稱霸而陣亡，即使在二戰中，美國和德、意、日法西斯打，也是為了參與帝國主義重新瓜分世界，因此稱霸和瓜分世界才一直是「美國理念」，這才是拜登要讚美百萬陣亡士兵的底蘊。然而，拜登卻要用甚麼「美國理念」、「民主自由」欺騙世人，包括美國人民。

為了用「民主自由」的「美國理念」作包裝，繼續推行美國霸權，今日的拜登就和往昔的美國總統一樣，以「專制政權」威脅了美國為藉口，視中、俄為敵，好讓老美推行霸權，打擊中國師出有名，「目的高尚」。當年，老美鼓吹「為了防止共產主義擴張」，為了它在東北亞地區的霸權利益，出動數十萬軍隊與保家衞國的朝、中兩國「打韓戰」，這次推行霸權之戰付出「慘重代價」。那百萬陣亡士兵中大概有10萬、8萬個是在朝鮮丟掉了性命，他們只是帝國霸權的犧牲品，他們的死亡為帝國霸權敲警鐘、敲喪鐘。

然而，時至今天，拜登還要拿他們的亡靈作宣傳，忽悠美國民眾為帝國霸權、不義之戰當炮灰，只是山姆大叔要當心，再有韓戰那樣的事情，可就不是10萬、8萬個亡靈能收場也。