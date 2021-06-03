美國國家安全局被揭發與丹麥國防情報局合作監聽德國、法國、瑞典等國家官員，引起相關國家強烈不滿，法國總統馬克龍和德國總理默克爾都要求美國解釋及交代。看來這些盟友還是太天真，老美奉行霸權主義和強權政治，從來都是唯我獨尊，何須向任何國家解釋和交代？盟友又如何？早在多年前，美國走佬特工斯諾登就踢爆美國透過稜鏡計劃監控全世界包括盟友，可見這已不是甚麼新聞，德法領導人即使強烈不滿，也改變不了任何事實。

賊喊捉賊正是美國最大特點，它是全球公認的頭號「黑客帝國」和竊密大戶，連盟友也不放過，卻一直打着維護網絡安全的旗號，對其他國家指指點點。過去多年美國經常指控中國「網絡竊密」，並曾因此「起訴」多名中國軍人。如果按照這種邏輯，豈不是所有美國情報機構都應被起訴？

歐洲國家最尷尬，他們一直對美國言聽計從，以為雙方既然是盟友的關係，就應該互相信任，殊不知老美心裏有鬼，壓根兒不相信任何國家。美歐表面上親密無間，實際上同床異夢，美國只是將歐洲視為棋子，始終不樂見其團結和強大。老美唆擺英國脫歐，正是基於這種考慮，特朗普更曾明確指出歐盟應該解散，歐元應該取消。雖然拜登上台後改變策略，重新拉攏歐盟，但只是為了抗衡中國，而不是真心對待盟友。

當然，歐洲國家並非不知道美國靠不住，只是因為無法與之抗爭，不得不俯首稱臣。近年德法不斷強調獨立自主，更呼籲建立「歐洲軍」，試圖擺脫美國的控制。可惜說易行難，獨立自主固然做不到，歐洲軍更是紙上談兵。即使在對華關係上，歐洲也是身不由己，只能聽令於美國。歐盟和中國幾經周折好不容易才達成投資協定，結果卻被歐洲議會凍結，背後顯然是美國在搞鬼。歐盟連自己的命運都無法掌握，被美國監控何足為奇？