支聯會嘅「結束一黨專政」綱領具有政治顛覆性，存在違憲違法之疑，其核心人物，包括李卓人同何俊仁都鋃鐺入獄，蔡耀昌亦因前年10‧1的非法遊行案判監，不過獲得緩刑，所以繼續出面攪局。這幾天大家都關心明日6月4日會否有大型示威遊行或零星悼念活動，最重要是警方已經拒絕支聯會在維園的集會申請，當日誰出現聚集，不用喊口號都有機會被捕。

支聯會已經元氣大傷，口硬手軟腳軟，表明不會在維園搞悼念集會，六四紀念館昨日都關閉了，連自己首本好戲都沒有得唱，應該收檔吧！最近有民調顯示，兩成八受訪市民認為支聯會應該解散，數字為歷來最高，反映香港人已經開始對這個組織不耐煩。其實特區政府多年來任由支聯會搞集會喊顛覆性口號，等於變相默許，要等到《港區國安法》出爐才硬起來，已經遲了，應該盡快出手取締。

要取締的還有民陣，這個被視為「和理非」的「大台」，前年曾發起上百萬人上街遊行抗議《逃犯條例》修訂，在《港區國安法》實施後，民陣舉行大型集會遊行都難獲得批准，多名核心成員先後被關押，最近連召集人陳皓桓也入獄，警方亦指民陣有機會牴觸《社團條例》，這個時候取締這個煽動性組織，也是最好時機。

若談取締，當然少不得反中亂港壹傳媒，保安局引用《港區國安法》凍結黎智英持有的71%壹傳媒股權，以及其3家私人公司戶口，令本來已經財困的壹傳媒更加接近乾塘，雖然仍口硬說還能支撐一段時間，但其氣數已盡，台灣《蘋果日報》停刊，香港的毒果苟延殘喘，就算自己不執笠，執法部門也開始有動作。

盛傳《蘋果》將於今年7月1日前遭取締，空穴來風，未必無因，大家拭目以待，到時取締豈止毒果，整個壹傳媒亦要連根拔起，斬草除根，免留後患。