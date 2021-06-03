昨天談到香港必須全面檢討《社會工作者註冊條例》（條例），當中被判有罪的社工並沒有被注銷社工資格，這嚴重破壞市民對社工界的信任。香港司法要改革，教育要改革，社工更要改革！具體改革有以下5點：

一、註冊局要重新組合成員，改變目前比例。目前註冊局是15名成員組成，當中8名成員由註冊社工選出，佔大多數，豈不是容易出現「包庇自己人」的情況？行業自管不等於徇私枉法！有報道稱，現屆15名成員中竟有曾被判襲警罪成的註冊社工。香港是法治社會，「七警案」反映紀律部隊打人要承擔法律責任和失去工作，為何對社工煽惑他人走向歧途卻視而不見？筆者認為，應修改條例第4條（3），註冊局成員由15名增至17名，其中8名成員須由行政長官委任的非註冊社工，另外8名成員則由註冊社工選出，餘下一名則是由社署署長出任。議決以簡單多數制決定，這樣將大大提高運作的公平性。也可公開議決以增加透明度，避免公眾人士有「包庇自己人」和黑箱作業的感覺。

二、投訴程序要定下限期。筆者認為涉及投訴的，應當在6個月內得出結果，事不宜遲，否則讓人覺得有效率低或包庇之嫌。目前，有關投訴是根據條例第25（3）條委任的兩名註冊局成員作初步審議。筆者認為，初步審議至少要由3名審裁員組成，成員不能只局限於註冊社工，3名審裁員當中兩名是非註冊社工，可由社會賢達出任。

三、要審視社工的專業操守和工作守則。社工須宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區，時刻要有守法意識，不得直接或間接引導任何人特別是青少年參與違法活動。

四、註冊社工每年要在職培訓，按規定到內地進修，加強了解國家和發展情況，有利於履行職責。工作範疇方面，每年須釐定目標和撰寫年報，特別要關注駐校欺凌事件、校園毒品問題、黑社會進入校園等。這些都是社工的本職工作，應加強與警方、教育局和民政事務局的合作，以目標為本，讓社工回歸專業，這樣才是社會進步的體現。

五、條例第17條（4）和（5）需要修改，註冊社工不能有犯法的特殊待遇，換言之，目前就算犯了某些列於條例附件二內的罪行，他們的註冊身份亦不會被刪除，除非得到註冊局所有成員一致決定。這個做法與第17條（4）（a）的精神相違背。筆者認為要將第17（4）（b）、17（5）和整個附件二一併刪除。

社工與司法、教育一樣，改革同樣刻不容緩。社工界並非獨立王國，涉及違法行為的同樣要進行嚴懲。政府更不能推卸責任，態度閃爍，必須當即撥亂反正，果斷改革！