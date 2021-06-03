繼支聯會申請在維園舉行六四集會不獲批後，其設立的六四紀念館又因為未領取娛樂場所牌照而遭食環署登門調查，昨日決定暫時關閉，重開無期。支聯會秘書蔡耀昌煞有介事聲稱「被閉館」是「政治風浪」，承認壓力愈來愈大，但強調所做合法，有信心闖過。一個高呼「結束一黨專政」口號廿多年的政治組織，在《港區國安法》生效後仍以為所做合法，明顯只是夜行人吹口哨，自我壯膽而已。

肯定有人會問，過去廿多年食環署都沒有執法，為何現在突然執法？這便要問蔡耀昌及其背後的反中亂港集團做過甚麼了。香港本來是全球最自由經濟體，港人享有比民主國家更高的自由度，支聯會之流年年可以借六四過橋食人血饅頭賺曝光率、撈政治油水、站道德高地，以及最重要的掠水籌款，從來沒有政府部門過問，遑論中央插手，但這一切自2019年反修例黑暴後全盤改變，說是他們親手斷送非常貼切。

眾所周知，香港是「一國兩制」的櫥窗，受盡北京厚待，廿多年來要風得風，要雨得雨，要高呼結束一黨專政、天滅中共也無不可，這是中央對香港的寬容，而且共產黨是罵不倒的，叫叫口號又何妨。然而反修例黑暴並非叫叫口號而已，而是明目張膽勾結外力，意欲推翻政府倒逼北京的奪權圖謀，漢奸黎、戴妖等人開宗明義要「造王」，要「為美國而戰」，要將香港由中國特區變成美國51州。紅線遭踐踏，事關國家主權和國家安全，是可忍孰不可忍，還能指望一切不變嗎？

不要問喪鐘是誰敲響，喪鐘由反中亂港集團自己敲響，不過是因果報應罷了。香港未來還可以悼念六四嗎？還可以搞六四集會嗎？筆者相信一段時間內都不可以了。香港人一直身在福中不知福，直到自由度愈收愈緊，才明白有權利也有責任，不負責任蠻纏胡攪的後果，自然是某些自由永遠失去。