世界衞生組織剛批准了中國製科興新冠疫苗的緊急使用權，這個組織對歐美生產的疫苗審批寬鬆，但對其他地區的出品則嚴謹。中國、俄羅斯、印度都有新冠疫苗應市，俄、印的產品一直未獲批核，獨獨中國的國藥和科興疫苗能先後得到認證，可見是金子的，始終會發光。

香港人也漸漸改變了盲目追捧舶來品的習性，此地有科興和德國製的復必泰兩款疫苗可供選擇。在推出初期，選復必泰的市民以倍數拋離科興，近日卻不然，以6月1日為例，選打第一劑復必泰的有8,600人，選科興的卻高達11,200人。昔日，不少人質疑科興疫苗是否適合長者接種，但世衞在通告中明確表示，該疫苗適合18歲以上人士採用，不設年齡上限，此舉便將過去人們的疑慮一掃而空。

本欄由香港第一天引入國產疫苗開始，就告訴你，北京為了聲譽，也為了向全球使用者交代，定然對這批Made in China產品的安全看得堅牢，有阿爺在背後嚴謹監察，港人大可不必擔心。

人生時光有限，機會有時過後亦不會復再，故筆者經常強調，我們要培養敏銳的洞察力，見微就要能夠知著，知著之後更要馬上作出決定。香港今次比較幸運，疫情尚不算嚴重，換了是在印尼或菲律賓，當地的疫情如火燎原，主要也只有科興疫苗可用。你如果缺乏洞察和推斷力，硬要待至科興全部的檢測數據刊出，才決定是否接種，恐怕未能等及便已染疫，甚至死翹翹了。

雖然說金子始終會發光，但是假如老兄是一個生意人，大白天有客人托着一箱金子要來跟你做買賣，那麼你便得馬上憑經驗判斷出眼前的黃金是真是假，再決定是否作交易。如果兄台傻不楞登，說要等到夜深看金子發光與否，才敢落實這宗交易，恐怕偌大的一宗生意，早已溜到別家去了。