面對人口老化、生育率低，又想保人力資源優勢，內地日前宣布放寬生育限制，實施「三孩政策」。事情來得太急，以致不少民眾看到網上消息，一度以為係「假新聞」，後來見到官網一再證實，才敢相信。

這也難怪，事關「二孩政策」喺2016年正式實施，事先也經過逾5年醞釀，今趟公布予人「迅雷不及掩耳」之感，未知是否與剛公布的最新人口普查數據有關？去年總和生育率（TFR，婦女一生中生育子女的總數）降至1.3，創1949年以來新低。事實上，世界各地嘅生育率都在下降，美國喺疫情下，新生嬰兒數目跌至41年來新低，亞洲更成為重災區，美國中情局不久前出爐嘅2021年全球人口生育率預測報告，估計生育率倒數5名嘅國家和地區都在亞洲，分別係香港、澳門、新加坡、南韓和台灣。

回說中國的「三孩政策」，官媒嘅網民投票結果顯示，90%網民拒絕生3孩，主因係養育成本太高。有網民留言：生孩子買房3折，你看大家生不生。也有人調侃張藝謀2014年曾因「超生」被罰748萬元人仔，如今則是「提前完成任務」。

內地實施「三孩政策」，但是民眾多感高成本、缺配套支援，正如內地有人口學教授指出，「二孩政策」其實已經滿足內地絕大多數民眾嘅生育需求，推測即使全面開放生育，中國每年出生人數約增加30萬，屬於「杯水車薪」。中國嘅生育率比美國和日本更低，也難怪引起「未富先老」嘅隱憂。老朽覺得當年「一胎化」時，那些宣傳標語着實血腥恐怖，甚麼「逮着就紮、跑了就抓、上吊給繩、喝藥給瓶」；「一胎懷，二胎紮，三胎四胎殺殺殺」；最經典莫過於這句：「寧可血流成河，不准超生一個」！呢，如今鼓勵多生，看來宣傳口號應變成「寧可血流成河，不准少生一個」！可惜依家人民連一個都不想生，世事難料，一至於此！