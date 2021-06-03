香港在二戰中被日本侵略軍佔領後，原本防守香港的英軍除陣亡者外，全數被囚在日軍的集中營。那時誰來拯救香港市民？誰來領導和組織香港人進行抗日？回歸祖國後的香港大會堂紀念花園，才還歷史的真相和公道。

香港特區首任行政長官畢恭畢敬地把中國共產黨創建和領導的東江縱隊轄下的港九大隊，在香港淪陷時期對日軍英勇作戰而犧牲寶貴生命的烈士名冊送入紀念龕內供奉，讓世人憑弔紀念，傳承愛國反侵略精神。115位香港抗日戰士和烈士的鮮血譜寫了港人英勇抗日的血染的風采。名冊供奉之日，就是中國共產黨與香港血肉歷史關係補白之時，並且見證了中共與香港的血緣。

中共領導的港九大隊戰士的戰績有幾大？有幾多影響？對日本侵略者有甚麼打擊？這些輝煌戰績一直都是筆者夢寐以求了解的真相。

最近偶然機會閱讀了香港嶺南大學高級研究員劉蜀永先生於今年5月在一本雜誌上發表的一篇研究，名為《香港與中國共產黨》，文章以「香港基本法澳門基本法研究會」的名義發表，文中所列出的資料滿足了筆者追求真相的欲望。

該研究指出，在三年零八個月期間，港九大隊總共擊斃擊傷日軍100餘人，斃傷漢奸、偽警及日偽間諜等共70餘名，俘虜及受降日偽軍600餘名，擊沉日軍船隻4艘，炸毀日軍飛機一架（這役精彩的啟德機場夜襲，就是令日偽軍聞風喪膽的雙槍劉黑仔的紅鷹隊的傑作），繳獲長短槍枝550餘支、機槍60餘挺、火炮6門、戰車及戰船40餘架，以及大批彈藥。中共港九大隊還參與營救盟軍飛行員，多次協助盟軍獲取日軍情報，搶救和護送數百位滯港的全國著名內地文化和民主人士成功衝破日軍封鎖線返回大後方。

事實上，血染的風采告訴我們，沒有中國共產黨的領導，便沒有港人抗日的豐功偉績了。