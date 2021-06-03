日前，國家教育部發布公告，在內地12所大學組建首批「未來技術學院」。入選的都是工科名校，包括清華、哈工大、上海交大、天津大學、東南大學、中國科技大學等。如此多大學同步建設同一學院，在以往是很少見的。

未來離不開現實。組建未來技術學院，其初衷就是源自中美對抗中暴露出了中國在晶片等關鍵領域的短板，持續被「卡脖子」。為了今後不再重蹈覆轍，未來學院將聚焦10至15年的前沿性、革命性、顛覆性技術，培養創新領軍人才。雖然未來技術具有超前性，當前尚未存在或應用，難以預測，但是需要預作準備。能夠彎道超車，率先創造新的尖端技術當然最好，至少在將來出現新的技術潮流時不被拋在後面。

所以，首批未來學院的發展方向都非常「高大上」，強調跨學科交叉創新。例如天津大學聚焦智能機器系統、儲能科學工程、智慧城市，東南大學聚焦晶片設計、訊息材料、未來通訊、智能感知，北京航空航天大學重點進軍空天技術等。

未來值得憧憬，而現實不容樂觀。首先，與其說中國科技研發被美國「卡脖子」，不如說自己人之間「卡脖子」。大學裏官本位根深柢固，黨政官僚主導資源分配，凡事層層匯報、審批、考核。教師一方面忙着發表論文、申請課題、搶佔經費、競逐職稱，一方面要疲於應付各種檢查、驗收、評選，參加黨建學習，政治掛帥，思想洗禮。科研臣服於權力，專業讓位於政治。決定資源配置的不是學術水平，而是行政級別。

體制機制不突破，換湯不換藥，還是老一套，說要建立甚麼樣的未來學院，也難以看到新的「未來」。這正如中國足球，誰都明白要提升水平，就要真正的放權，讓主教練話事。但現實中，無論請多麼大牌的國際級教練，永遠是外行領導內行，足協大權獨攬，所以儘管出台了一個又一個改革方案，而中國足球仍舊裹足不前甚至倒退。想要發展顛覆性技術，卻不允許甚至防範顛覆性的體制改革，無異於緣木求魚。

其次，12所大學同時開建未來學院，又讓公眾嗅到了大躍進的熟悉味道。一哄而上的劇情，多年來無數次上演，從光伏太陽能到集成電路，熱熱鬧鬧開鑼，冷冷清清散場，不了了之。按照常理來說，各所大學要發展甚麼樣的技術，理應視乎自身的現狀，穩步開展，不能一刀切同時起步，這本身就違背科學規律。但是在急功近利的政績觀的驅動下，貪大求全的「規模效應」再度重演。

就以晶片為例，是當前中國最大的痛點。其實，早在2006年，國家就發布了至2020年的規劃綱要，投入千億元人民幣發展「核高基」，即「核心電子器件、高端通用晶片及基礎軟件產品」，各地紛紛打出晶片旗號分唐僧肉，大批晶片公司、項目、專業數不勝數。如今15年過去，成效如何，毋須贅言。如今，未來學院又畫了個未來15年的大餅，鑑往知來，實在難以樂觀。