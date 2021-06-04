產評：聯儲玩金錢遊戲　中俄醒覺去美元

縱使全球疫情仍未受控，通脹壓力持續升溫，但歐、美央行齊聲斷定通脹屬短暫現象，繼續維持超寬鬆貨幣政策，開大水喉印鈔應市。市場資金嚴重氾濫，催生出一場世紀資產泡沫，實無益於疫後經濟復甦，更在推動全球資金「脫實向虛」，投機炒作成風。股市、商品、物業、虛擬貨幣，甚麼能炒的都在亂炒，監管者無能為力。如今，全球金融市場正在重演「上帝要你滅亡，必先讓你瘋狂」的大冧市劇本，而「最後瘋狂」往往令人迷醉，到了泡沫破滅的鐘聲一響起，眾人夢醒時必然悲痛。

始作俑者美國經濟長期面對結構性問題，靠食美元老本維持，前朝特朗普時代選擇諉過於人，不惜代價挑起中美之爭，以為很容易取勝，延續「二世祖」生活，冷不防去年來個世紀疫情，令積弱已久的美國經濟陷入崩潰。技窮的聯儲局二話不說祭出「無限量寬」，以「水淹七軍」圖大翻盤，結果是推動全球資本市場飆升。本來以為用來應對疫情所激發的極端金融動盪措施是短暫，最終竟變成長期政策，一切皆不似預期，攬炒格局既成，哪管如今通脹危機殺到，聯儲局依然無動於衷，繼續「讓銀彈飛」，實行來個紙醉金迷，就看看誰先爆煲！

一向被視為預測美股冧市來臨的「股神」巴菲特指標，正在預告美股已屆崩盤邊緣，惟由於類似的冧市警告近年不絕於耳，投資者似乎已變得麻木，一於少理，大有大炒，小有小炒，連垃圾股都可以一夜成名，爛泥可以變黃金，全因經濟蕭條、工人失業、生意淡薄，連明天如何也不知道，「博一鋪」就成為脫貧增值的希望！大量熱錢投機歪風，造就全球散戶兵團興起，挾華爾街大戶淡倉已由嘩然變成自然；陷入破產邊緣的股份近日又成瘋炒目標。所謂「市之將亡，必有妖股」，莫過於此！

須知道水能載舟，亦能覆舟。本來，疫下經濟差，資本市場保持一定活躍度，能為企業提供融資機會，有助渡過難關。可問題是，美國無底線放水令資本市場不斷膨脹，已去到大得不能倒的地步，反過來綁架經濟。如今股市繼續升，加上通脹夾擊，萬物皆漲，實不利經濟復甦；可若股市大跌，財富大量蒸發，打擊企業盈利、就業市場和消費，抵銷了救市措施的效用，經濟只會傷上加傷，最怕是迎來滯脹，民眾荷包集體縮水，實乃全球經濟承受不了的痛！美國一手一腳製造出來的世紀資產泡沫，也許就連聯儲局也不知道如何收科，只有不斷聲稱通脹僅屬暫時，其他經濟體亦只有逆來順受。

眼前全球經濟同坐爛船，船一翻，覆巢之下難有完卵。以史為鑑，翻船的導火線往往是無法估計，災難會一下子來臨。中國意識到這場資產泡沫危機正在倒數，近期一直致力打擊樓市炒風，並以反壟斷整頓金融科技，又出手監管虛擬貨幣，並率先研發央行數碼貨幣，及早綢繆應對美國利用美元霸權挑起的誰先倒下詭計。除了中國外，俄羅斯國家主權基金將完全撤出美元資產，轉投歐元、人民幣及黃金，涉額達千億美元！美國的把戲，怎會看不穿，全球正重新洗牌，戲肉應快上演了！