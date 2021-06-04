功夫茶：妖股連日再異動　證監坐禪又詐瞓

大地空漫漫，春風依舊寒！喂，咁嘅天氣，披件大褸，整條Cashmere頸巾去赤柱監獄探監，都係人間風景！之不過，尋日六四前夕，正是漢奸黎第48日正式喺赤柱監獄服刑，佢妻女冒着酷熱天氣去探監，但見佢哋全程不發一言。鬼咩，熱到妝都溶，梗神情落寞啦！

多案纏身嘅國安重犯漢奸黎，即使保安局上月運用《港區國安法》第43條凍結佢持有壹淫媒71%股份，估計超過3億港元；壹淫媒日前亦發出公告，稱收到國安處信函，確認大股東漢奸黎不得直接或間接行使其所持壹淫媒任何股份嘅投票權。人在囚，除咗累妻女酷熱探監，妖股依舊水走山飛癲上癲落，漢奸黎唔通有特異功能？

多年戰果霎時空，冚家賣產徬徨路！按道理淫媒受到當局狙擊，只等風吹燈滅，神仙難救，即使復牌，股價理應大幅插水，而事實卻相反，妖股復牌後又連日異動，尋日開市升14%，報0.405元，之後升幅擴至25.3%，高見0.445元，但隨即打回原形；收市報0.375元，升5.63%，成交7,834萬元。要言之，妖股成個交易日畀人炒高炒低。股價波動如瘋狂過山車，高位追入嘅散戶又要蒙受損失。

嗱！證券界指出，壹淫媒總發行股數26.36億股，扣除漢奸黎持有嘅18.78億股，理論上街貨僅約7.5億股。首10大持倉券商已佔去其6.13億股，反映街貨高度集中。尋日妖股全日成交股數2.026億股，係街貨量嘅27%，反映轉手率高，不排除有資金藉街貨集中舞高弄低，故提醒投資者切勿沾手，以免接下火棒！

呢，又有投資者權益關注組召集人提醒，短線投機買賣妖股，要小心淪為背後操控股價大鱷嘅點心，而且壹淫媒處國安大法風眼，隨時長期停牌，投入資金會被鎖死。目前其前景不明，訂閱情況和廣告收入受累，勸喻切勿沾手妖股！

阿哥，呢啲忠告，不是應該由證監會第一時間出嚟講嗎？作為市場唯一監管機構，證監會繼續事不關己，高高掛起，選擇性放生，勢必將自己嘅公信力及國際金融中心嘅聲譽葬送。

證監會早前慶祝30周年嗰陣推出「飛鷹」新標誌，以為佢必如鷹之威武，可惜呢隻鷹，睇怕同「泥紙鷹」分別不大，都係折翼甩毛，即係廢！否則對住呢隻妖股，不尋常癲上癲落咗咁耐，竟如食咗啞藥，聲都唔聲吓，有冇搞錯，詐瞓成咁又點轟得醒！難道就咁一世埋首沙堆？功夫茶建議將隻鷹標誌改做鴕鳥，否則名不副實，見到都眼冤！

講開又講，今日六四又逢漢奸黎涉刑恐東方記者案，律政司提上訴首次開庭，妖股會唔會又有異動，𥄫到實嘞！