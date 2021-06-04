世界視線：特朗普密謀復職　民主制一文不值

美國大選塵埃落定逾半年，拜登就任總統亦已超過4個月，《紐約時報》記者哈伯曼卻在社交網站發出驚人消息：特朗普最近逢人便說，自己將在8月前「恢復原職」（reinstate），儘管被網友問到特朗普想「復」的是哪個職位，哈氏並未給出確切的回答，但眾所周知，特朗普對總統大位魂牽夢縈，「復辟」之說自然不脛而走。

對美國人來說，特朗普欲捲土重來參與2024年大選，本身並不可怕，畢竟按照選舉制度，一切有章可循，只要他能擺平共和黨內的反對勢力，贏得初選，即可堂堂正正代表共和黨出選。甚至特氏真如他早前聲稱那樣，自立門戶以第三黨的姿態角逐白宮大位，一切也是在民主制度的框架下進行。

然而，「恢復原職」卻完全是兩碼子事。即使拜登真的無法履行總統職務，繼任順序在《憲法》中規定得清清楚楚，副總統、眾議院議長、參議院臨時議長、國務卿等排着隊等候替補，怎樣也輪不到特氏復職。按照這個思路，「發動政變」幾乎是特氏的唯一選項。

今年一月華盛頓國會山莊的流血衝突，人們記憶猶新，當時一班狂熱的特朗普支持者衝進國會，企圖阻止議員們確認選舉人團結果，特氏事後被指摘是「煽動元帥」，之後軍方將領打破一直恪守的「政治中立」傳統，發表聲明表示效忠當選的候任總統，強調新任總統將按計劃1月20日就職，更是三軍的總司令。試想想，如果不是「有人」欲藉軍隊圖謀不軌，將領們何需發表一則「阿媽是女人」的聲明？事實上，前國家安全顧問弗林就曾建議特氏出動軍隊「改寫」選舉結果，此君最近更被指說出「緬甸軍事政變一幕也可以在美國發生」的驚爆言論。

有報道指，美國紐約曼哈頓地方檢察官日前決定召集大陪審團，以決定是否對特氏提起訴訟。對於「聞見監牢香」的特氏來說，「孤注一擲」不足為奇。不管怎麼說，即使「政變奪權」一幕最終沒有發生，但單是「傳聞」，已足以讓「世界民主燈塔」再次丟人現眼。