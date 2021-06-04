正論：火燒貨船噴毒煙　毫無應變官靠害

一場突如其來的貨船大火，再次燒出政府部門應對乏力、各自為政的施政陋習。一艘盛載大量金屬材料的大型貨船前日下午突然在昂船洲海面起火，隨即冒出大量刺鼻濃煙，隨風飄散整個西九龍地區。有的居民嚇至倉皇逃命，有的居民被嗆得流淚乾咳，更有寵物嘔吐不止。地區民政事務處、環保署、海事處、新聞處如老僧入定，只有消防處獨力支撐，應變機制形同虛設，令人齒冷。

昂船洲大橋對開海面的貨船大火很快便升至三級，消防處共派出9艘滅火輪、32輛消防及救護車、183名消防員及救護員，動用4座水炮及2座泡沫炮灌救，但由於抽水泵失靈致船身傾側，增添救火難度，最終花了近15小時始將火撲熄。事件中無人受傷，算是不幸中的大幸，但由於船上盛載近3,000噸金屬材料，一經燃燒即釋出大量刺鼻白煙，加上風勢由南轉西南，青衣、美孚、長沙灣、大角咀、尖沙咀、九龍塘、大圍以至沙田都被一股濃烈「燒膠味」籠罩。有居民以為發生火警大驚失色，急忙落樓躲避並報警，結果誤報多達20宗；有居民吸入濃煙感到強烈不適，包括刺眼流淚、喉嚨痛、惡心等，徹夜難眠；最慘情是居民飼養的貓狗嘔吐大作，病在寵物身，痛在主人心。

事實上，環保署深水埗空氣監測站於當晚數據顯示，可吸入懸浮粒子（PM10）最高值為166.7微克，微細懸浮粒子（PM2.5）最高值為117.2微克，令人咋舌，亦較世衞指引大幅超標，隨時引發心血管及呼吸系統疾病。專家甚至指出，刺鼻濃煙很大機會含有二噁英，而二噁英為致癌物，對人體危害之大不問可知；況且金屬含有多種不同雜質，一經燃燒便會釋出大量污染物，並能殘留在環境中，遺害並非一時三刻消散。

顯而易見，大火併發毒煙，一燒十多小時，政府部門毫無知覺，只靠消防獨力支撐，整個西九以至新界區的居民則擔驚受怕，簡直折磨。正如區議員批評，黑暴期間港府也懂得透過網絡將提示訊息傳給市民避開危險區域，為何不能用同一系統，透過短訊告訴市民發生火警和該如何應變？這明顯是不為也，非不能也。更何況，港府自詡設有緊急事故應變機制，加上經過「山竹」襲港、大埔雙層巴士翻側等巨禍教訓，規模小得多的貨船大火按道理不可能連一個通報也欠奉。唯一解釋，乃係政府官僚慣性尸位素餐，胡混度日。三個和尚無水食，一旦事涉多個政府部門，互相扯皮已成常態，過去本報踢爆深水埗南亞村竟遭6大部門輪流推莊，任由問題惡化，便是經典例子。

一場火災，表面看是消防處的事，但隨着波及面擴大，實際上便不止是一個部門的事。各區民政事務處、環保署、海事處、新聞處統統有責任，尤其是民政處向來負責地區統籌聯絡事宜，可謂責無旁貸。港府常將與民同行、民生無小事等口號掛在嘴邊，說的比唱的還好聽，然而從這場毒煙大火處理失當可見，一切純屬謊言罷了。