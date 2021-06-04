神州觀察：無效療法坑癌患　輕罰輕縱為哪般

內地早前有醫院腫瘤科醫生主動揭發業內腫瘤治療黑幕，稱有同行為利益胡亂斷症，並明確指出上海某知名三甲醫院一名醫生涉嫌誘導胃癌患者接受未獲批臨床應用的無效療法，結果不但花費比常規治療高出10倍，需欠下10多萬元債務，更導致患者的生存期明顯縮短，堪稱謀財又害命。惟觀乎上海有關部門近日的處罰決定，只是讓涉事醫生暫停執業半年、罰款3萬元，及對涉事醫院罰款4萬元便算完事，如此輕罰輕縱究竟為哪般？

當然，有份研發該療法的生物工程公司亦被罰款165萬元，但這對對方來說恐怕也是小菜一碟，誰知其此前已經賺了多少？更重要的是，該公司目前並未取得醫療機構執業許可證，屬擅自執業，居然能被三甲醫院選為合作對象，何其荒唐？各方如此唯利是圖，坑害病患，處罰起來卻這般不痛不癢，難道就沒有其他法律責任需要追究？當中是否存在腐敗利益輸送？而今病患的生存期又被大大縮短，如何挽救及補償是好？

也許這樣的處罰結果已早有先兆，因為在該黑幕爆出之初，國家衞健委就已明確表態，指相關案例的治療原則符合規範，其他的都是小問題，等於為事件定了性，上海市衞健委自然心領神會，後續調查處理豈會不懂把握好「分寸」，是故最終「罰酒三杯」當屬意料之中。對此，爆料醫生滿懷失望與憤怒，而且十分不服氣，執着地喊話要求衞健委專家給予公開辯論的機會，以捍衞真相，可惜對方根本不搭理他，自己更被暫停門診工作，調去其他部門，只怕以後的日子不會好過。

老實說，關於醫院過度診療及醫院與藥品、醫藥器械等產品生產、經營企業之間的種種奧妙關係，早已人盡皆知；小病看成大病、沒病當有病治都屬司空見慣，或是濫用抗生素、輸液、做CT等，乃至許多心血管病人居然需植入數個心臟支架，一味推介貴價療程、藥械予病人，眼中只有錢。這也都是醫療產業化導致過度追求經濟效益的結果，以及部分醫生失德敗行所致，進而導致醫療腐敗亂象頻生，收紅包，吃回扣，大搞利益輸送，歪風邪氣盛行，彼此合夥坑害患者，難怪傷醫、殺醫事件頻出。

更大的問題則在於，每每出了事，當局總不捨得動真格查處，甚至有心袒護偏幫，無異於縱容各種醫療亂象及腐敗。譬如就在本次爆料前不久，山西大同有醫生自爆長年收受巨額回佣，同事及正副院長都有參與，幡然悔悟後曾向當局實名舉報，卻不見查處，自己更屢遭打擊報復；安徽亳州有人舉報醫生收取病人600元現金，且有短片作證，惟遭有關部門人員堅決否認。各地都這麼搞，亂象如何遏止？病患的權益誰來保障？