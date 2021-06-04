疫後的世界將會怎樣呢？

在全球的範圍，新冠肺炎疫情似乎不會消退。疫病無國界，本應全球以中國所稱的「公共安全共同體」來一起防治，可惜美國把持之下資本主義的自私自利本質完全暴露，各國自行其是，互相針對、封鎖，連疫苗也爭奪，寧願一國浪費，他國缺乏，不顧人命安危，也不管疫病國際蔓延。

由於新冠病毒急速變異，即使美國等疫苗充裕的國家，亦面對病毒變異、外地輸入的威脅。除非全球協力，否則的話，相信全球從疫情中走出來，可能會是兩、三年時間。倘若如此，將會有以下的情況。

一是國際連接仍然受阻，國際貿易受困，國與國之間的交往仍然大有限制。各國還是嚴守防疫，人民也處處慎防，減少外出。或許個別區域可以相通，但亦未必可以完全開放。疫前的全球化難以恢復，反而本地化，防範外來的心態、政策強化。各國之間的猜忌、排斥亦會增加。國際各種矛盾加劇，新冠疫苗分配、防疫措施等都會成為國際爭執。

二是全球化經濟受挫，倚靠國際供應鏈的國家便大受打擊。富國會面對進口通脹壓力，窮國則會經濟崩潰，容易引發經濟危機。一國之內，區域之內，甚至可觸發全球危機。原來在疫前積累的結構矛盾便可一一觸發，而且在疫情影響之下，更為惡化。全球在「公共安全共同體」沒法合力，能否以經濟金融共同體來應付危機呢？頗成疑問。

三是各國的政府因疫情而變化，防疫治疫失誤將是政府失民心的主因。在民主政制裏，選民可以用投票來表達不滿。因此，現時當政的多是右派政黨，防疫失敗便受民眾反對，左派政黨上台替換。南美洲已多國左派當權，巴西的右派政府也難以苟延。歐洲亦可能出現同樣趨勢。在新冠疫情下經濟衰敗，政府只能以民生為主，經濟發展也轉為政府投資，不可能再放任市場、放任資本。或許個別政黨可以攻擊中國來轉移國內矛盾，卻不可能持久，而且由於中國受疫情打擊較小，也鞏固世界工廠的功能，各國均要與中國合作來振興經濟，國際上便可能出現全面左傾和友好中國的情況。

四是疫病使中國成為最大得益者。一方面經濟恢復，成為全球經濟復甦的最大希望與支柱；另一方面，中國的成功，反映美國的失敗，也證明中國自主道路和制度的優越。這些都不可能由假新聞長期扭曲，只要中國堅持，國際形勢的變化便會把事實真理揭露。中國會是得道多助，但要防的是美國老羞成怒，以戰爭來作反撲。