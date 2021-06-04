美國助理國防部長提名人梅爾日前表示，將派遣特種部隊協助訓練台軍特種部隊，加強台灣防衞能力。台軍人士透露，美軍將指導台軍訓練「抵抗網絡」戰法，以特種部隊配合游擊戰，騷擾登陸敵軍。台軍人士說，這種「戰法」類似過去的「潛伏抗暴」，即在大陸組建的「反共游擊隊」。

所謂「抵抗網絡」，是指一旦解放軍佔領登陸，特種部隊就在民間組織後備軍人或曾受軍訓的平民，有組織地抵抗及持續打擊敵軍，等候援軍到來、反擊。台軍方一向很愛弄一些「新名詞」展現台軍可抵抗解放軍的能力，台灣「國防部發言人」日前聲稱，台軍的防衞作戰是基於「防衞固守，重層嚇阻」軍事戰略。

不久前，台軍智庫也弄出了一個和美國海軍陸戰隊一起完成「逆登陸作戰」的研究規劃，大吹這一戰法的「核心」是「遠征前進基地作戰」。這是一個甚麼神乎其神的戰法呢？剝去貌似「學術研究」的包裝，簡言之，就是在解放軍登陸作戰時，台軍和美軍的陸戰隊可前後夾擊解放軍。這有甚麼新奇的呢？古今中外，前後夾擊的戰法不是普通得不能再普通了嗎？有甚麼好故弄玄虛的呢？

台灣這些年從政府到軍方到民間皆已墮落到亂編新名詞來自欺欺人，以為自己「好叻」的地步，例如近期台灣疫情大爆發，當局抗疫無力，亂七八糟，民憤極大，就弄出了一個「校正回歸」的新名詞，掩飾當局隱瞞疫情和確診人數的過失。緊接着又弄出一個「快樂缺氧」的新名詞，意思是新冠肺炎患者在完全不知道自己處於缺氧狀態下「掛掉」，毫無痛苦，致使延誤就醫，也就不能怪當局沒能及時收治患者也。有句老話是：「人的自欺能力是無限的。」用在台灣身上，再貼切不過了。

甚麼「抵抗網絡」、「潛伏抗暴」，甚麼「逆登陸作戰」、「遠征前進基地作戰」，全是一些雞零狗碎的東西。大戰一起，全方位重擊傾巢之下無完卵，海軍陸戰隊那點兒小玩意有個屁用？還是前總統明事理：「首戰即終戰」，比較靠譜。