「問你點敢亂生仔」，歌神許冠傑以前一首歌的歌詞這樣唱，想不到40年前的流行曲，到了現在歌詞依然這樣應景，無論放諸中外，香港與內地都有共鳴。

內地由從前嚴守一孩政策，逐步放寬，到2016年「全面二孩」政策出台，但出生人口和出生率近年持續下跌，人口老化危機加深，60歲及以上人口佔總人口18.7%。政府在周初宣布實施「一對夫妻可以生育3個子女」政策，以為大幅解禁，想不到民眾反應冷淡。中老年想生無力，年輕人想生卻有經濟壓力，生養子女成本極高，首先是房價升得太快，許多北漂、廣漂，都沒有能力在當地置業，沒有房子誰會嫁給你？而且經濟有萎縮壓力，工作也未必保得住，連結婚都難，更何況生兒育女？試想兩個獨生子女結婚，已經要照顧雙方4個家長，生一個孩子是百上加斤，加上工時長，有所謂「996」的說法，每天工作朝9晚9，每周工作6天，誰來照顧孩子？不少人指開放生育來得太晚。

內地開放生育政策，相信最受惠都是有錢人，以前要偷偷摸摸，罰錢事小，生了要隱姓埋名，深怕成為攻擊對象，對孩子成長影響很深遠，將來可以光明正大，盡生3個，再放寬就再生多幾個，3個，5個，8個，低下階層無福消受。其實香港情況會比內地好嗎？可能情況更嚴峻。雖然大部分人收入是比較高，但是香港樓價全球最貴，大部分家庭就算兩公婆一起工作，都未必買到樓，交租已經佔用一定支出，如果信廣告說養大一個要400萬元，有幾多人敢生仔？

如果香港政府催谷生仔，相信反效果更大。港府無能，回歸後特區事事倒退，再加上止暴制亂無力，抗疫不力，香港人落到這樣田地，自己照顧自己都成問題，還要讓新生命來受苦？生育變成極奢侈的事，多謝政府德政。