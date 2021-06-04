昨日的立法會上，何俊賢議員提出一項無約束力議案，「要求政府全面落實寮屋過渡政策」，減少清拆寮屋。筆者對此表示支持。發展局局長黃偉綸說稍後會公布人性化改善方案，還是讓人看到了一些希望。面對寮屋問題，絕不能一拆了事，必須協助解決居住困難，對於現有的寮屋，也應給予及時維修的批准，人性化地解決問題。

由上世紀40年代末期開始，香港住房無法滿足人口增長的需要，故而有人在鄉郊的山丘、市區邊陲地帶上搭蓋寮屋。該問題由港英年代至今仍未解決，大多數的寮屋區都是交通不便、設施貧乏的地區，環境惡劣，成為香港的一個深層次問題。

在政府發展計劃中，對寮屋屢有清拆行動。但數據顯示，寮屋區及已登記寮屋的數目由1982年的1,049個和578,000間，經過30多年才減少至2016年3月的772個和388,497間。問題並沒有明顯地解決，還出現了新的矛盾，例如政府在1982年將寮屋登記，不容許轉讓與租賃，但轉讓現象卻確實地存在，政府又難以監管。似乎問題存在就是個道理。因為香港房屋供應不足，莫說寮屋，住在劏房的租客也有10多萬人，如此情形下又怎可能在可見的將來清拆所有寮屋呢？

既然如此，處理寮屋問題需要好的過渡政策。寮屋若強行清拆，基層市民只會被迫流落街頭，到時造成的社會震盪無人可以承擔。政府以往雖有安排「上樓」，但僧多粥少，難以解決問題。在考慮因發展清拆遷徙而安置寮屋居民上公屋時，應多加恩恤給予優惠，例如免於資產和入息審查；在搬遷特惠津貼方面，應大幅提升，才能釋除怨氣。

政府自1982年制訂寮屋政策後，多年來僅作少許修訂，明顯不符實際和發展需求。例如已登記寮屋重建有很大限制，如構建外牆物料及面積，亦要依1982年登記的紀錄，否則便會喪失登記資格。這使得大量寮屋日久失修，建築材料受侵蝕嚴重，居民苦不堪言。為此，有必要進行人性化的安排，給予及時維修的批准，使用物料亦需與時俱進。

在昨日的議案辯論中，黃偉綸局長表示會接納建議，在下月放寬兩項針對寮屋修葺及重建的政策，會從人性化角度出發，簡化程序和放寬不合理的限制。筆者對此表示歡迎，政府願意解決當前社會上的一項「民生」問題，有利減低社會壓力和戾氣，是良政善治的表現。寮屋問題幾時才能完全解決，筆者也渴望那天早日來臨，但問題未解決前，政府須用「同理心」，以人為本、設身處地的態度去體恤萬民之苦況，才是一個好政府，為民服務的政府！