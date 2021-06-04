百足之蟲死而不僵。別看壹傳媒黎智英人在獄中死翹翹，獄外一樣「熱鬧」。一方面，其走狗喉舌不斷向懲教署施壓，務求迫使署方為監獄安裝冷氣，為漢奸黎打造一個五星級的「度假村」；另一方面，壹傳媒股價自復牌後異動不絕，遭人炒上炒落，偏偏證監會不聞不問，令人浮想聯翩。

壹傳媒股價連日大幅異動，昨日開市升14%，報0.405港元，之後升幅擴至25.3%，高見0.445元，但隨即打回原形；收報0.375元，升5.63%，成交7,834萬元，股價波動如坐過山車。尤有甚者，該股前日曾飆升一倍，收市漲逾67%。證券界警告，黎智英不得直接或間接行使其所持壹傳媒任何股份的投票權，公司經營的可持續性愈來愈備受質疑，股價容易被操控，呼籲投資者切勿沾手該股。

其實，證券界的警告從來沒有間斷，但壹傳媒股價異動依然，尤其是復牌當日最高飆逾3倍，造市的嫌疑濃得化不開。眾所周知，保安局局長於上月運用《港區國安法》凍結黎智英持有的71.26%股份，涉款逾3億元，另有3間本地銀行帳戶內的資產亦被凍結。當局並已去信中央結算有限公司，要求停止黎智英持有的股份進行實體買賣，而黎智英股份遭凍結後亦不得行使投票權，造成街貨高度集中，容易遭人舞高弄低，小股東利益毫無保障。

最令人質疑的是，壹傳媒年蝕4、5億元是等閒事，一直靠黎智英變賣資產及私人借貸維生，現在大股東踎監，大水喉斷水，根本不可能有足夠資金營運。惟管理層死撐集團現有資金足夠營運18個月，是耶非耶？黎智英借出款項已所餘無幾，加上公司其他欠債，淨現金只有一億多元，還說資金足夠營運一年半，儼然騙人。

造市嫌疑、資金不繼、大股東坐監、股價異動，種種事例擺在眼前，證監會毫無反應，何解？