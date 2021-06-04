今日是「六四風波」的紀念日，香港警方嚴陣以待，據說已部署了7,000警力，慎防反對派藉機搞事。不過，要是讓我說來，如果今天你還是那麼政治掛帥，說要到街頭反共、反建制，則未免太與時代脫節。情形就如幾年前，此地不少男女老幼都提着手機，到大街小巷玩捉精靈的電子遊戲，玩得廢寢忘餐，但如今這潮流已經過去，你如果還大張旗鼓地天天去玩，恐怕會惹人笑話。

很多人以為香港的抗爭者真有甚麼政治抱負，為了達成理想，會甘願長期作戰，甚至捨生忘死云云，其實那都是笑話。現實中不少香港人頭腦簡單，只是喜歡追逐潮流，外面的世界流行「冰桶遊戲」，咱們就一窩蜂去玩；人家說要「佔領中環」，我也就去湊趣湊趣；潮流興起捉精靈嘛，港人便捉個不亦樂乎；到了2019年，人們說要反修例、反警察，那就有成千上萬的傻子不問情由，湧上街頭去堵路和砸商舖。

不過，絕大部分的潮流在香港都不會持久，2019年的年尾至2020年頭，很多人擔心香港的黑暴事件將難以撲滅，不時會大規模捲土重來，筆者卻是較樂觀的一個，曾斷言不會。道理很簡單，香港人根本沒甚麼真正的政治理想，偶爾參與抗爭，不過是跟玩冰桶遊戲一樣，為趕潮流而已。這類的勁頭永遠進銳退速，踏入2020年和2021年，自然會有新的潮流掩至，玩抗爭，已經是太落伍了。

當然，今天肯定還會有人走出去搞事，就等於今天仍有人在捉精靈，不過這些都是少數分子，也肯定成不了氣候。你知道今年香港「黃絲」陣營追逐的新潮流是甚麼嗎？第一，是抗拒打疫苗；第二，是抵制使用「安心出行」App；第三，是搞移民，沒條件真搞的，就一味在嘴上叨唸，說香港如何待不下去。以上3樁事，都是他們最新的玩意兒，如果有人再去上街鬧事，他嘛，就未免太Out了。