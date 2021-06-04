特區政府一眾庸官，最愛把話說過了頭，待「一言喪邦」後再來一大輪「補鑊」工作，先前擬強迫外傭非打新冠疫苗針不可、否則就咪嚟香港工作是一個例子。另外，庸官又習慣自把自為，以為自己說了算，紙紮下巴口輕輕，當正自己係阿姐，又唔知自己有幾多斤両，呢個世界，唔係手指指就有face！

呢，政府為咗進一步谷針，將復必泰疫苗嘅接種年齡下限降至12歲青年，最終又能「谷」到幾多針，仍然有待觀察；之不過，由於接種率至今仍未如理想，通關之路遙遙無期，政府就多番聲稱「接種疫苗係通關必要條件」，然而，又係政府一廂情願。有學者表示，內地一直以確診個案清零作為通關標準，而政府卻單方面谷針給予市民假希望，做法本末倒置。

事實上，政府原本計劃喺上月推出「來港易」，讓內地居民免檢疫來港，惟計劃至今冇影，加上廣東省近排疫情升溫，粵港澳3地通關更是蒙上陰影。政府日前回應立法會質詢時確認，礙於最近疫情反覆，「來港易」需暫緩推出。政府頻頻失信於民，不就是愛把話說過了頭？

有則寓言說兔子和松鼠學不會游泳，游泳班教練野鴨就訓話：老子我嘛，兩條腿都能游得頂快，你們4條腿都不能游？嗱！記住成功秘訣乃係90%來自汗水！看官，呢隻野鴨教練明顯患了「道德整肅症」，以為只要使出呢招，一切問題即可迎刃而解。實際上，道德嘅作用從來有限，就好似汗水一樣！

實情係不管兔子或松鼠付出再多嘅汗水，依舊學不會游泳。特區一眾高薪廢柴，似足隻野鴨，最鍾意擺款廢噏無謂，經常一廂情願，自以為出咗好多汗水谷針，冇理由唔成功㗎？冇錯，成功秘訣九成靠汗水，但那要看事情嘅本質，更非「道德整肅症」嘅無厘頭吹水，否則汗水愈多，民怨愈深！