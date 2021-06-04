第7次全國人口普查結果上月發表，普查結果顯示，至2020年11月1日零時，居住在內地31個省市、自治區、直轄市，接受普查登記的香港特區永久性居民有371,380人，以香港總人口約750萬人計，即有接近5%香港居民居於內地。而人數排在前10位的省、自治區、直轄市分別為廣東、雲南、上海、福建、北京、江蘇、浙江、廣西、山東、遼寧。

香港歷次的選舉制度改革都沒有研究和解決長期生活和工作於內地的港人投票的權利問題，從人口普查結果可見，近5%的香港永久性居民因兩地分隔，被長期剝奪了其基本的民主權利。

特區政府推動和宣傳及吸引香港青年到內地發展，還說這是最有前景的明天，但是政府卻忽略本港永久性居民到內地、到大灣區尋找新生活的時候，他們許多既有的權利並未得到與時俱進的維護和保障，諸如稅務、公共醫療、公共房屋及社會福利保障、職業及退休權利保障，以及公民權利如投票權利的保障等等，離港一段時間便喪失部分或全部這些權利。

香港永久性居民前往內地工作或生活，這是大勢所趨，也是一國之內國民身份的待遇，更是天然的人民自由和權利。特區政府理應徹底改變長期以來閉關隔離的殖民地保守管治的思維模式，砍掉那些妨礙國民身份認同的條條框框，讓香港人無拘束地投入祖國懷抱；積極創造更多有利條件促進兩地的發展和融合，才是特區政府應有的、正確的、具一國視野的施政方略。

其實，讓37萬多在內地生活以及工作的香港人行使郵遞投票的方法，便可以確保這5%的香港人的民主權利不被剝奪，這也是簡單和可靠的解決方法。可是，特區政府的政制及內地事務局長期對此尸位素餐，不求有功，但求無過，少做少錯，一直把研究解決此問題束之高閣，實在令人費解。