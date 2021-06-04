曾幾何時，內地雷厲風行實施「一孩政策」，對「超生」家庭又罰又拉，不少內地人千方百計偷渡來港，目的之一是可以多生一、兩個小孩。但隨着內地經濟不斷發展，愈來愈多年輕人因各種原因而遲結婚、不結婚及不生孩子，導致出生人口減少，人口老化問題加劇，影響經濟持續發展，內地當局於2016年改行「二孩政策」。到上月底，內地更宣布將落實「三孩政策」，並會推出其他鼓勵生育的配套支持措施。

內地人口老化有多嚴重？根據第7次全國人口普查主要數據結果，去年內地總人口有14.1億人，是全球老年人口最多的國家，當中近一成九、即2.6億人為60歲或以上。預計到2025年，內地60歲或以上人口將突破3億大關，到2053年更會升至接近5億人的高峰。

生育情況方面，5年前改行「二孩政策」後，內地的育齡婦女總和生育率一度回升至1.5至1.6的水平，但「供應」主要來自本身已有一名子女的家庭，之前不想結婚的人繼續獨身，不願生孩子的家庭繼續拒生，令生育率很快又回落至去年的1.3。政府因此要急改生育政策，急推支援措施，希望扭轉人口急速高齡化的趨勢。

香港的人口老化及生育率偏低問題，比內地更早出現，情況亦更為嚴峻。根據政府統計處推算，本港男性平均預期壽命為82.2歲，女性更達88.1歲，兩者均屬世界前列。預計到2039年，多達三分之一港人為65歲或以上，14歲或以下的人口比例跌至只得8%。

港人生育率亦是全球最低之一，已連續7年下跌，受到黑暴、疫情及經濟衰退打擊，去年更跌至只得0.87，創歷史新低。有學者估計，未來移民海外的香港居民，年輕人及生育年齡夫婦比例較高，因而可能進一步拉低年輕人口比例及生育率，加劇勞動力短缺及加速扶養率上升，最終會導致經濟萎縮、稅收減少，社福、醫療等公共開支卻增加，令政府財政壓力加大。

回歸前港英政府因擔心香港人口過多，在80年代取消「抵壘政策」及推出「兩個就夠晒數」口號，但從未硬性限制市民生育，也缺乏全面的人口政策。回歸後特區政府蕭規曹隨，對人口及生育問題長期無為而治，並依賴外來移民、尤其是內地單程證人士來補充香港的年輕人口與勞動力。隨着內地自身亦面對人口老化問題，年輕人口比例不斷下降，再加上兩地經濟發展及生活水平拉近，部分港人的「反中仇內」情緒等，令內地人移居香港的意欲大減。依靠單程證計劃來紓緩人口老化的策略已行不通，但至今未見政府正視有關問題，更遑論提出解決問題的辦法。

人口老化程度遠比香港輕微的澳洲和新加坡，近年都已將鼓勵生育及吸引年輕移民定為國策。一些生育率更低、人口出現負增長的地區，例如日本、南韓及多個歐陸國家，更透過賣廣告、派錢、送車、送樓以至終生免稅等「極端」手法，來利誘國民結婚及生兒育女。希望特區政府能立即檢視有關問題，參考其他地區做法，及早為香港制訂全面的人口政策，積極鼓勵港人生育。