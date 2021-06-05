功夫茶：港台高層爭跳船　人事紛亂冇解救

冰凍三尺，非一日之寒。審計署喺多年前已揭露香港電台管理混亂、帳目不清，根本就係混吉過日子！要不是今年2月長逾百頁嘅檢討報告曝光，都真係好難想像一個小小嘅香港電台，竟然擁有735個公務員編制職位，另聘請約2,200名非公務員合約僱員。此外，報告亦揭示港台三大缺失，要言之，就係編輯管理問題、投訴機制欠透明度及員工管理問題。講到尾，都係人嘅問題。

人事紛亂已成港台爭論不休嘅死結。自新廣播處長李百全3月上任以來，人事變動就如走馬燈般轉個不停！呢，又有人事變動喇！現正休假嘅前署理助理廣播處長區麗雅，港台尋日證實佢已提出請辭，並指佢因有其他個人計劃，將於今年8月18日離任。港台發言人表示，區麗雅喺港台任職逾30年，港台感謝佢多年來服務及貢獻喎！

至於區麗雅一職，將由陳俊樂接任，港台會按既定機制檢視及處理有關人手資源分配，確保按《香港電台約章》下嘅公共目的和使命，為公眾提供優質嘅節目及資訊。講就易，之前嘅報告一再指出港台嘅上報機制存在局限，節目製作小組只透過口頭溝通處理敏感問題，冇為此訂立徵詢高層和法律人員意見嘅書面紀錄。阿哥，即係明顯上層缺乏有效監管，下層嘅製作流程又唔透明，難免令人質疑節目質素如何把關？更遑論要確保製作組喺處理敏感內容能夠把握「準確、持平和最高的新聞標準」！

講真，上任3個多月嘅李百全，一再抽起有問題嘅節目，之不過，以一人之力要確保港台能恪守約章及守則，老虎都會瞌眼瞓啦！何況李百全履新至今，港台又歷多次高層人事變動，掌管港台電台部嘅助理廣播處長周國豐大早亦已請辭，佢將於7月9日離任。據悉，周國豐為李百全上任後第4名辭任高層，依家又多個區麗雅，跟住又唔知會走邊個咯！

李百全上任後，資深員工爭跳船，如果說港台管理上冇問題，3歲細路都唔會信喇！已經問題多籮籮嘅香港電台，豈不是又變成閻羅王請人──搵鬼來做？有識之士深明港台亂象已非一朝一夕，積弊成廢，病入膏肓，根本醫番都嘥藥費！港台積下嘅陋習太多，最終無法解決根深柢固嘅問題，一日只見負面新聞，相信其員工都覺冇癮！

港台管冇能，人事紛亂冇解救，高層爭相跳船，冇人才，港台節目必如太監日光浴，冇乜鳥好曬咯！李百全面對呢個爛攤子，恐怕如老鼠拉龜無從下手！與其倒錢落海，倒不如真係摺咗佢，每年慳10億個大洋，塊靚地又可拍賣益庫房。香港電台左秤右秤，根本沒有存在嘅一個理由！摺咗，一天霞光，歲月靜好，何樂而不為？