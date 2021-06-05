世界視線：批特不忘挺特　彭斯左右逢源

美國前副總統彭斯日前出席新罕布什爾州共和黨晚宴並發表演講，談到自己和特朗普在卸任後曾有過數次談話，但雙方無法就今年一月初國會暴動一事，取得一致看法。

眾所周知，一月國會暴亂的起因，是特朗普的支持者不滿彭斯拒絕以參議院議長的身份，「否決」選舉人團選出拜登當總統的結果，特朗普為此勃然大怒，公開指摘彭斯在保護國家方面「表現懦弱」，結果進一步刺激示威者的怒火，有人甚至高喊「吊死彭斯」，以致彭斯最終要由警察護送到安全地點暫避，狼狽萬分。

外界普遍認為，經歷國會暴亂一役後，特、彭二人徹底決裂，從此形同陌路。然而有趣的是，彭斯在發言時，似是有意淡化國會暴亂對兩人關係的影響，只稱之為「難以取得一致看法」，而不是勢不兩立的價值觀差異。彭斯還有意識地轉移焦點，鼓勵共和黨人槍口對準敵人，不要讓民主黨有機會以此製造分化。

與此同時，彭斯在演講中花了不少篇幅讚揚特朗普執政4年取得的成績，形容這4年成果纍纍，而且兌現了多項競選承諾。彭斯這種「批特不忘挺特」的取態，絕對是其「政治精算」後的結果。彭斯有意在2024年問鼎白宮寶座，早就是公開的秘密，而要在黨內取得支持，安撫好特朗普的支持者，肯定是繞不開的課題。事實一再證明，全盤否定特朗普，只會是死路一條。前副總統切尼的女兒、共和黨在眾議院的第3號人物伊莉沙白被剝奪黨內領導職務，便是前車之鑑。參議院共和黨人最近成功阻擋了國會成立委員會調查國會暴亂的建議，正是擔心民主黨藉攻擊特朗普進一步削弱共和黨的實力。

更何況，彭斯畢竟擔任了4年特朗普的副手，如果把特氏批得一無是處，那彭斯豈不是一直「助紂為虐」？可以說，彭斯誇耀特朗普政府4年來的「政績」，其實就是在誇耀自己，對外發放的政治訊息清晰不過：「特朗普路線」鼓吹的價值觀和政策，支持者大有人在，只要「所託得人」，也就是在他彭斯的領導下，共和黨未來仍然大有可為。