神州觀察：全班學生遭棍毆　惡師頻現怎麼辦

山東棗莊市紅旗小學一名體育老師被爆持棍棒毆打全班54名學生，導致所有人身上留下不同程度傷痕，當中更有學生被毆打至骨盆碎裂，需送院治理。事緣有學生上體育課時想去拿體育器材，卻被該老師攔下，之後更命令全班人趴在操場上，用棍子逐個抽打，不僅體罰學生，還搞株連，簡直變態；而像這樣的惡師、乃至比之更狠毒的亦大有人在，頻繁傷害學生，究竟如何是好？

可以見到，內地既有《義務教育法》，又有《教師法》、《未成年人保護法》等法律法規，明令禁止所有體罰、變相體罰學生行為，偏偏就是管束不住，各種惡行時有發生。像陝西渭南市一間職業學校多名學生因做早操時遲到了幾分鐘，就被老師叫上台上，一字排開當眾逐個掌摑；還有更陰損的，河南商丘某小學早前有兩名學童上課時說話，老師居然教唆全班同學動手打他們，或是像甘肅張掖某學校老師那樣，讓遲到的一眾同學倆倆互相掌摑對方，也不知這些老師的師風師德、法律意識何在。

除了一般的體罰，有些老師對付學生的手法簡直可以虐待罪、故意傷害罪論處，譬如本次事件中的學生，骨盆都被打碎；陝西寶雞市則有小學女生因數學題漏寫一個單位，便遭老師捲起書本暴打，眼睛受傷險致失明；河南平頂山市有小學生上課講話，被老師扯着頭髮從最後一排拖到講台，以致頭皮被扯甩，堪稱恐怖；安徽淮南更有教授道德與法治課的老師向多名小學生潑熱水、掐頸、按在地踩臉，如同禽獸一般，實在太諷刺；而在一些幼兒園，完全缺乏自我保護力的孩子常遭惡師針拮、剪耳朵，甚至疑遭剪斷下體，何其歹毒？

正如廣西檢察機關近日通報，該院近一年半以來偵結的多宗侵害未成年人犯罪案件中，篩查出來的涉案教師便有近340人之多，若再推及全國，必是個不小的數字，教師隊伍中惡師、狼師、衣冠禽獸橫行，想想每年得有多少學生遭殃？又是甚麼原因導致這些所謂的老師一再無畏無懼，不斷湧現？是不是相關法例訂得太寬鬆？追責程序、罪行界定模糊不清所致？若真如此，當局便該從速修改、補漏才是，畢竟他們都是國家的未來、社會主義事業接班人，不加強保護，如何實現後繼有人？

更大的隱患還在於，眾多學生在遭受不同程度身體傷害的同時，心理創傷導致的後果恐怕更難預料。早有研究證實，未成年時期遭受來自老師或家長體罰、虐待的人，將來患上焦慮症、抑鬱症及沾染酗酒、吸毒等惡習的機會，遠高於其他在健康安全環境中成長的孩子，以致更容易淪為反社會人格，延續同類相殘、欺凌弱小作風，從而形成惡性循環，無休無止。