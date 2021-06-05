正論：姑息亂黨留後患　嚴刑執法勿放生

樹欲靜而風不止，香港好不容易從黑暴潮獲得歇息，但總有人死心不息，不會放過任何機會搞事，而每年6‧4亦是目標，去年因為疫情而禁止集會，依然有大批人士非法集結，證明以身試法者眾，今年6‧4集會亦被禁，仍有人煽動上街，警方不得不嚴密防備，以免暴亂再生，證明特區局勢仍是外弛內張！

警方以防疫為由，反對支聯會於昨日舉行維園燭光晚會，有關上訴亦遭駁回，而因應部分人士及網上言論煽動市民參與相關集會，安全至上，動員7,000警力在全港戒備，首次動用《公安條例》封閉維園，又在園內外巡邏，搬動鐵馬圍封籃球場及所有足球場，逾百警員在封鎖線及鐵馬內戒備，同時於3個主要隧道往港島方向出口截查車輛，搜查違禁品。警方行動非常清楚說明，若再在維園舉行集會，或以其他方法繼續宣傳相關集會，即屬違法。

始作俑者支聯會，正副主席李卓人及何俊仁都因其他案件入獄，但另一副主席鄒幸彤與一名20歲男子涉嫌公然宣傳6.4非法集結，昨日被警方拘捕，扣留調查。鄒身為律師，難道不知道自己涉嫌知法犯法？這當然是有心理準備而來，立心挑戰法律的底線，並且心存僥倖，以為可以逃過法網。

警方直斥其行為極度不負責任，除二人自身觸犯法律，若有人受唆使而參與已被禁止的公眾活動，相關人士亦會因而違反《公安條例》，累人不淺。果然，昨晚銅鑼灣及旺角都有人群聚集，高叫口號，內容涉嫌顛覆及分裂國家，違反《港區國安法》。

有人以為犯法可以逍遙法外，自然是看到法治的漏洞。自從前年爆發反對《逃犯條例》修訂風波後，逾萬人涉參與暴力示威等相關罪行被捕，但至今兩年，只檢控2,000多人，檢控率極低，仍有7,000多宗未完成檢控，而上庭審訊的，不少人因為律政司甩漏，又或者法官疑判案偏頗，獲得釋放或輕判。而法庭積壓大量案件未及處理，司法機構拒絕設立專屬法院處理有關案件。案件處理速度太慢，令正義不能被彰顯，亦失去當頭棒喝的阻嚇力。

歸根究柢，特區之亂，在於法治不彰，2014年非法佔中39名搞手包括黎智英，至今近7年仍然未落鑊，埋下反修例暴潮的禍根，黎黑金秘捐泛民亦獲放生，2017年黎智英在維園6‧4集會刑恐東方報業集團男記者案，亦拖了兩年半才檢控，表證成立，最終獲判無罪，律政司在最後限期才提出上訴，半年後才正式入稟，排期一拖再拖，昨日又是6‧4，才第一次開庭處理上訴，排期到本年10月29日正式審理。

律政司千瘡百孔，在司長鄭若驊麾下淪為黑惡保護傘，亂黨獲得姑息縱容，有恃無恐，變本加厲，才會爆出反修例暴潮軒然大波，特區止暴制亂無期，中央出手，《港區國安法》橫空出世，淪落的法治才出現轉機。

去年6月底《港區國安法》落實，各界寄望甚殷，認為尚方寶劍磨煉成，必定可以止暴制亂，斬妖除魔，但實施至今，雖然有百多人涉嫌違反《港區國安法》被捕，但只有約一半被檢控，而仍未有人被判罪成。更有不少人用各種途徑挑戰國安法權威，包括首宗案件的被告唐英傑，下月23日在高等法院開審，案件由3名法官共同審理，不設陪審團，唐早前就不設陪審團的做法向高院提出司法覆核，雖然申請遭駁回，但法官指這次司法覆核涉重大公眾利益，所以毋須唐支付對方訟費，變相減輕了挑戰國安的成本。其他人隨時有樣學樣，濫用司法程序去打擊《港區國安法》的權威。

當務之急，《港區國安法》必定要盡快建功，方可震懾群魔，被捕者當中最受注目的人物莫過於壹傳媒黎智英，他於去年8月10日被警方國家安全處拘捕，同日被捕的還有其兩名兒子黎見恩、黎耀恩，以及壹傳媒的多名高層，涉嫌違反《港區國安法》、欺詐或煽動意圖罪等。案件將於6月15日再提訊，實際審訊日期還未確定，但中外各國都密切注視案件進展，視之為指標，若能成功嚴懲黎智英，殺一儆百，立竿見影，嚇退黑暴，相信特區會有一段較為太平日子，但若然稍有差池，讓大漢奸黎智英得以全身而退，不但令《港區國安法》威信蕩然無存，亦丟盡國家的面子。

《港區國安法》猶如寶劍半出鞘，空有削鐵如泥的本事，仍然未完全發揮其威力，古往今來，哪一把寶劍沒有沾上奸邪的鮮血？斬妖除魔，絕不能手下留情，嚴刑執法，揮劍斬大漢奸，免留後患，以後的6‧4或其他特別日子，沒有亂黨在搞事，香港人才可以耳根清淨！