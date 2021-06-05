今後一、兩年，香港似乎要與新冠疫情並存。並存有兩個意義，一是香港可以清零，但疫情反覆，時起時落。一段時間清零後，亦保不住病毒復現於社區，不得不時刻戒備。

二是香港清零，國際還未清零，不少國家仍然可能深陷疫病之中，難以拔脫，結果在這些國家裏病毒可以不停變異，對香港或其他防治成功的國家，不斷構成輸入病毒疫症的威脅。香港不能自絕於世界，便不能不與病毒肆虐的國家並存。

這兩種並存意義背後的概念是：病毒無國界，一國防治成功，若不能推治於全球，也是無補於事。中國傳統智慧的修身齊家治國平天下，正可用來說明防治疫病的基本邏輯。人與社會處於更大的同心圓圈之中，相互關連，怎可像美國、英國那樣，自善其身便以為可以克服疫病？

另一概念是病毒變異迅速，疫苗開發與之作時間競賽，或許可以將之馴化，卻也可能如流感一樣，年年肆虐，死人千萬。這已是最好的結果。不然，馴化不成，變成另一個伊波拉一類高致命率的傳染病，全球社會便受打擊。

最近，個別國家出現接種疫苗後染病，顯示出疫苗的防護作用可能在病毒變異的挑戰下不足應付。最令人擔心的疫情在全球此起彼落，病毒頻繁變異，大有可能出現如中世紀的黑死病，延續4、5年才會收斂。當然，現時科學高明，治病手段層出不窮，不可能再有千萬人一下子染病死亡，但防範不了的可能性也頗大，不得不提心吊膽。

治疫的最佳方法還是如中國所提，組建全球公共安全的共同體，不分彼此，共同努力防治。可現時美國為首的歐美不願全球合作，寧讓疫情在全球難以抑止。中國可做的，便是防範歐美病毒輸入，自行組建公共安全的區域共同體，由中國做起，連結願意合作的國家一起在區域範圍內聯防自守，帶頭示範防治的有效方法，互相支援。以中國防疫治疫藥物生產大國的力量來支撐區域安全。中國可以與俄羅斯、白羅斯、中亞各國、尼泊爾以至東南亞各國，分別從雙邊和多邊締結防疫治疫的合作，以不同的層次、措施組建區域公共安全共同體。

當然，同時要對歐美及印度等國家推行差別政策，先親後疏，一是為防範病毒從歐美印防疫失效的國家傳入；二是中國的國際主義精神還是有差別的，不可能以德報怨，浪費可用於友好國家的資源。

美國發起的新冷戰是分陣營對立，中國也應以牙還牙，才可逼退歐美的歧視和不公平的待遇。