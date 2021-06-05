香港終審法院首席法官張舉能早前率團訪京，聆聽了最高人民法院院長周強代表中央的4項「指示」——第一，增強香港司法人員的國家意識和民族觀念；第二，中央要求他們本着對國家、對香港高度負責的精神，全面準確實施《憲法》、《基本法》和《港區國安法》；第三，中央支持香港司法機關通過「司法改革」保持專業；第四，中央希望他們能帶領司法機構擔當作為、履職盡責。

然而回到香港後，人們沒有看到張舉能等在貫徹這些「指示」方面有何表示，特別是「司法改革」方面有何動靜，而是在年度資深大律師委任典禮上，張舉能大談維持「司法獨立」，教訓公眾不能因為「不同意法庭判決」就對司法機構的獨立性提出不必要的質疑。張聲稱這種質疑無論是來自香港還是外地，都會令法治受損，他還呼籲「資深大律師有責任為司法機構發聲」。發甚麼聲？當然就是為他的所謂「司法獨立」發聲。

張舉能的說法和對公眾的批評，一直就是反修例黑暴問題上，公眾對某些法官判案有失偏頗甚至公開讚揚和輕判涉案分子的指摘，進行「反批評」的陳腔濫調，司法中人一直用這種陳腔濫調抗拒改革。在他們看來，法官們的判案是不容質疑的，誰質疑就是破壞「司法獨立」，就是令「法治受損」。

這種質疑，據張舉能說，不但不能來自香港，而且香港之外也不行，矛頭對準北京、對準周強，彰彰明甚！否則，他為甚麼要強調「香港或外地」呢？周強不是代表中央要求他們在香港進行「司法改革」嗎？為甚麼張舉能一聽到「司法改革」，就立刻拿出「司法獨立」明頂暗抗，還要號召「資深大律師發聲」呢？

其實，張舉能根本用不着擔心資深大律師們不發聲，香港的資深大律師早有多位是香港反中亂港黨團的主要領導人或政治骨幹，香港大律師公會更是反中亂港勢力的「堅強堡壘」，他們不但「發聲」，而且是喋喋不休、滔滔不絕。他們要維護香港的所謂「司法獨立」，更是自我賦權要不斷挑戰一國、挑戰中央，難道張舉能還嫌他們做得不夠嗎？