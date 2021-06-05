法援是香港司法體系的一部分，原意是讓沒有經濟能力的人可獲公帑援助打官司，以體現法律面前人人平等的原則。這個出發點當然沒有錯，問題在於制度本身存在漏洞，加上法律援助署把關不嚴審批混亂，導致法援屢遭濫用，不僅嚴重浪費公帑，而且為社會添亂。特別是「爆眼女」事件，除了荒謬絕倫，更將濫用法援的問題暴露無遺。

爆眼女為阻止警方獲取其醫療報告而不斷興訟和上訴，本身已不合常理，法援署一再對其批出法援，並由大律師公會主席夏博義擔任代表律師，更是匪夷所思。這種雞毛蒜皮甚至是無理取鬧的官司，竟出動到頂級資深大狀，然後由納稅人買單，你說冤不冤？更冤的是，爆眼女敗訴後，法援署還要替其賠償訟費，同樣由納稅人買單，只有夏博義穩賺律師費，成為唯一贏家。很明顯，這場世紀謊言是由反對派集體編造，法援署無異於助紂為虐，而夏博義的角色最耐人尋味，如果說他不知道真相，鬼才相信！

見微知著，爆眼女事件只是濫用法援的冰山一角。近年政府法援支出持續急增，2014/15年度是5.67億元，2019/20年度已增至11.33億元，5年間足足升了一倍。如果這些錢可以為弱勢社群爭取法律公義，倒也物有所值，可惜事實並非如此，法援往往被用在那些無事生非的覆核常客身上，大多是無厘頭的官司，單是「長洲覆核王」一個人就不知耗費了多少公帑。而且他們還可以指定律師，難怪互相勾結，互相利用，形成名副其實的黃色經濟圈，既養肥了公民黨和民主黨那班訟棍，連來自英國的大狀也見獵心喜。有人說，法援已淪為黃絲提款機及亂港工具，一點也不誇張。

事出必有因，有因必有果。法援制度荒謬，才會出現這麼多無事生非的覆核王，也才會造就爆眼女這種世紀謊言。改革司法勢在必行，改革法援更是刻不容緩。