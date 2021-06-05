世界上沒有絕對的自由，一切以法律為依歸。支聯會年年在維園辦六四集會，早被批評行禮如儀，去年搞不成，但是依然有大批人士非法集結，完全不把法律放在眼內。有人更視《港區國安法》如無物，不斷挑戰底線，如果沒有受到制裁，極有可能會食髓知味。果然支聯會這個組織今年仍然死心不息，想6月4日照辦煮碗在維園舉行燭光晚會，警方以防疫為理由反對，但明知有人不會就此作罷，所以昨日部署7,000警力在全港各區戒備。

昨日早上討論區出現貼文，教路如何突破警方的布防，以及走法律隙罅進入維園的方法，情況何其熟悉，前年黑暴最熾熱的時候，網上就是充斥煽暴的資訊，唯恐天下不亂，現在只是案件重演。打蛇打七寸，擒賊先擒王，六四的亂子，支聯會怎也脫不了關係，雖然正副主席李卓人與何俊仁都被捕還押，但其副主席鄒幸彤雖然身為律師，受訪時依然顯示其以身試法意圖，警方昨早便把她與另一名20歲男子拘捕，指其涉嫌宣傳六四非法集結。

其實支聯會一邊叫停悼念晚會，又宣布關閉六四展覽館，但是另一邊副主席鄒幸彤連日四出活動，又聲稱以「個人名義」在六四當日去守32年來的約會。而支聯會秘書蔡耀昌卻在電台節目表示，鄒近期的言論並不代表支聯會，甚至與支聯會立場相反，強調並非與對方割席。這不是扯貓尾是甚麼？難道他對鄒的言行不知情？不要侮辱市民的智慧！

最近兩宗未經批准集結案的裁決顯示，參與者不論涉及暴力與否，均屬犯法，最終判處監禁。去年6月4日的一宗「明知而參與未經批准集結」案件中，被告判囚4至10個月不等。如果有人受到唆使而參與已被禁止的公眾活動，亦會因而違反《公安條例》。奉勸市民切勿受唆使，參與非法集結，隨時會被判坐監，後悔莫及。