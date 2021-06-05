筆者日前於立法會提問特首林鄭月娥，「爆眼女」成功申請法援，藉司法覆核挑戰警方及自選資深大律師，用公帑為其官司「埋單」，證明法援制度有問題。特首回應時稱，認同香港法援制度並非盡善盡美，有需要定期檢視，而本屆政府亦在架構上作出改變，把法援署改為由政務司司長負責，相信司長會就近日討論作出檢視。

「爆眼女」當時僅在伊利沙伯醫院留醫約一周便出院。雖然她的醫療報告內容中並沒有寫明傷勢結論，但眼部傷勢並不嚴重。可是醫管局卻漠視謠言擴散。警方為徹查真相而取得法庭手令，向局方索取醫療報告，惟「爆眼女」竟向法庭提出司法覆核，並指定由反華政客資深大律師夏博義擔任辯護律師。他們費盡心機拖延警方調查，事件疑點重重，被「黃媒」催化成仇警情緒，結果真相未明下，事主去年已逃之夭夭。

「爆眼女」這一世紀大謊言，謊言製造者並非一個人，而是一個集團。明眼人都看得出疑點重重，為何獲法援署照批法援？法援署署長鄺寶昌聲稱，該署去年二月已拒絕其申請，但當事人提出上訴並得直，故該署9月須按程序批出法援，強調是依法辦事。他又說，法援署近日受到批評，令法援署工作受到壓力，批評的人士未必清楚整件事。

惟上述言論明顯未有觸及問題核心，就是分配案件及選取律師的流弊。現時法律援助律師名冊中有1,171名大律師，821間律師事務所。而過去兩年與司法覆核相關的法援案件分別為81宗及82宗，僅有27及25名大律師獲案件分配；而現時申請加入法援行列的律師必須在申請前3年有該等級法庭和類似法律問題的經驗，加上接受法援人士可選擇代表律師，以致案件來來去去都是由同一批律師包辦，其他律師則無法被法援署委託處理案件，制度漏洞容易被人操弄。

政府法援總支出近年暴增，由2014/15年度的5.67億元急升至2019/20年度的11.33億元，5年間升了一倍，這批錢經常用於少數指定律師團隊身上，部分大狀更有明顯反政府政治立場，被質疑是在養大黃色經濟圈。正因法援服務對社會裨益極大，而且每年經費龐大，更加不容許被濫用，為了私利固然要不得，用來破壞社會更是逆反天理。

「沒有爆眼」的「爆眼女」提出司法覆核，敗訴後再上訴，被駁回且輸訟費，政府仍要賠錢給雙方律師團隊，極為荒謬。法援署批出的是公帑，是納稅人的血汗錢。長期以來，不少市民詬病有人濫用司法覆核，申請人欠缺理據仍獲批法援。對這樣一個法援經濟圈，當然必須作出檢視。