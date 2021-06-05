昨日六四，在警方事先張揚屯重兵布防下，維園一帶可謂針插不入，只有個別冥頑不靈的死硬派仍要搞事，例如支聯會副主席鄒幸彤與一名20歲男子涉宣傳六四非法集結而被捕，反而秘書蔡耀昌獨善其身。不禁令人嘆句，精人出口，笨人出手，薑還是老的辣！

被捕的兩位人士都很年輕，例如那位鄒小姐，六四發生時她只有5歲，還在幼稚園的階段，另一位被捕男子更不用說，六四時仍在太虛魂遊未出世，他們對六四到底有多了解？顯而易見，他們對六四的認知，一是來自學校黃師口耳相傳，二是來自反中亂港媒體加油添醋，三是來自反對派政客長年累月洗腦。問題是，這樣的認知是否準確無誤呢？是否就是事實的全部呢？由教協主導的教育界，言必稱學生要有多角度思考，要有批判思維，現實卻是，教出來的學生只懂逢中必批判、逢中必反、惟英美是尚，多角度思考欠奉，甚至連英國向中國傾銷鴉片都說成是好事，寧不悲乎！

年輕人以為這種態度好型好潮，其實只是行先死先，膚淺幼稚。君不見，名不見經傳的支聯會副主席被捕，反而老資格的蔡耀昌無事，甚至進一步割席，揚言鄒幸彤近期的言論不代表支聯會，立場與支聯會相反，強調支聯會不會宣傳六四集會，他亦不會以支聯會名義到維園，總之一切以合法為大原則云云。

當然了，自《港區國安法》生效後，所有反中亂港骨幹不是坐監就是被捕，蔡耀昌本身也涉及非法集結案罪成，只是獲緩刑而已，哪敢再以身犯險。可憐的是被他們洗腦的年輕一代，淪為政治炮灰而不自知，前途盡毀。反對派之害人害物，由此又可見一斑。姑勿論如何，香港已進入新一頁，像支聯會這類反中亂港組織早就應該取締。凡事有兩面，六四事件不會只有反對派宣揚的那一個版本，若真的有心探求真相，必須換位思考。