近年的香港忒不安寧，究其原因，有人說是貧富不均，有人說是外國勢力在攪局。要是問我，這些理由都屬次要，真正的大患，是香港很多人出現了短期性低智現象，判斷問題是非顛倒，錯認路頭，社會上的傻子滔滔皆是，特區又豈能不生出許多事端？

在下是唸歷史出身，看問題習慣以百年為度，故上述所謂的「短期性低智現象」，也未必太短，一旦開始了，可能為時數十年才能結束。遠的不說，就以最近3年為例，香港社會每年都要出現一次集體性愚蠢的現象，這段歷史將來讓後人讀來，恐怕忍不住要掩卷慨嘆。

2019年的集體失智是體現在反修例風波，當時有號稱百萬計的市民走上街頭，反對修訂香港以至中國多年來行之有效的《逃犯條例》。後來修訂案撤銷了，人們還是不依不饒，說要抗議警方使用過度武力，甚至要求解散警隊。然而，香港警察過去被譽為全球最文明的紀律部隊之一，而示威者指摘警方施暴的幾宗所謂有力例子，幾乎全屬向壁虛構，但不少港人反警，卻反到忘乎所以。這些人的腦筋當時究竟犯了甚麼毛病，至今仍然讓人難以理解。

2020年爆發了新冠肺炎疫情，但是香港不像世界其他地區，此地貨暢其流，一般的生活物資不虞匱乏，偏生卻有大量群眾傻乎乎的去超市搶購米糧，甚至有人打劫廁紙。原來香港人一旦失智起來，是可以這般嚇人！

到了2021年，新冠肺炎疫情仍然熾烈，不少香港人崇拜的美、英兩國，當地超過半數人都已經接種了疫苗。而中國的廣東省以至台灣，早前都宣稱確診個案已經「清零」，但是因為人們打疫苗的比率低，故此近期一不小心，便讓疫患重燃。世界各地明擺着都要靠新冠疫苗作自救，獨獨不少香港人對疫苗「一反到底」，其愚委實是不可及也。