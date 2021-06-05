庸官為了谷打疫苗針，出盡法寶，可惜成效不彰。呢，繼威逼利誘，又來一招「臭屎密冚」。政府原定會公布每宗接種疫苗後嘅嚴重醫療事件，譬如接種後死亡個案，之不過，日前衞生署忽然公布準則，稱未來只會公開與疫苗接種有潛在關聯嘅個別死亡個案。

衞生署又話，本港專家委員會已訂立，若有明確嘅醫學原因，能解釋某些包括死亡個案嘅臨床事件之成因，或事件已超出呈報嘅時間框架，醫護人員可視為不符合呈報準則，而毋須當作疫苗接種異常事件呈報。

嗱！港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，對當局有關決定感到莫名其妙，批評政府若確實以「科學」為本，應按年齡層、接種與未有接種疫苗人士嘅數據作對比。佢指出，疫苗監測方法並非新事物，喺全球已經採用幾十年，政府應盡量將數據透明化，並適當調整表述方式，讓市民大眾都能理解有關數據。

講真，所謂「有潛在關聯嘅個別死亡個案」，一般人如老朽，根本唔曉如何識別，但知政府專家每次公布針後亡魂或嚴重事故，十之八九，不！係十之十均與疫苗接種「無直接關係」！依家只係連「適當調整表述方式」都慳番。老朽又諗起一個「適當調整表述」嘅笑話，話說領導到一困難企業調研，問一職工：能吃到雞蛋嗎？職工：去年有段時間能（那段時間禽流感，蛋賤豬肉貴）。領導又問：能吃到豬肉嗎？職工：今年這段時間能（這段時間鬧H1N1豬流感，肉賤雞蛋貴）。領導高興地說：很好，很好！企業於如此困難時期，職工還能吃得有葷有素，民生工程搞得不錯嘛！

所述雖是笑話，對「適當調整」倒頗有啟發。針後亡魂嘅監測數據，政府又何必欲蓋彌彰？一般老百姓都習慣咗專家所說「死亡事件與接種疫苗無關」！信者恒信，不信者恒不信，何必密冚，徒添疑惑！