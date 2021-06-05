食物環境衞生署自楊碧筠真除署長之後，新官上任三把火，令人耳目為之一新。第一把火是一掃上任署長劉利群縱容非法廣告、非法「連儂牆」等街頭非法宣傳的不作為、怕事避事之風，雷厲風行取締街道上所有未經依法申請批准張貼或展示的宣傳文宣物品，還香港街道一片淨土，還清潔環境衞生的市容予行人及商戶。

第二把火是在「六四」前夕，派執法人員於6月2日上午查封支聯會的「六四紀念館」。政府部門就是應該敢執法及肯擔當。

楊碧筠署長的施政作風，有點像警務處處長鄧炳強，嫉惡如仇、鐵面無私、雷厲風行。祈望她的第三把火、第四把火繼續把人民討厭的官僚主義徹底燒掉。

「六四」風波眾所周知，被指是「顏色革命」性質的動亂，倘若當年國家首都讓外國勢力支持的顛覆分子得逞，中國便沒有改革開放的成果，中國更沒有富起來、強起來的綜合國力，香港也沒有「一國兩制、港人治港」，今年國家就不會實現建成小康社會，消滅貧困人口，實現中華民族幾千年的小康夢夙願。

因此，支聯會30多年來打着「結束一黨專政」的旗號，每逢「六四」又遊行、又放風箏、又搞眾籌、又搞大集會，無非都是要延續境內外反華反共勢力妄圖推翻中國的執政黨，顛覆國家的政權，令中國成為帝國主義的殖民地、半殖民地的政治目的而已。

毋庸置疑，支聯會的性質及其從事的活動，已經涉嫌嚴重觸犯去年中實施的《港區國安法》定的分裂國家罪、顛覆國家政權罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪等。特區政府必須依法取締，而不是只限於食環署查封「六四紀念館」的層次。

對此，警方國安處應當依據《港區國安法》解散支聯會，追究有關違法行為，把違法者繩之以法。