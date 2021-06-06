世界各國、各色政治人物在話語權上的誰勝誰負涉及多種因素，其中一條是，在論戰中往往並不看重客觀和理性，並不看重事實和真相，而是怎麼能夠「持續製造聲量」，讓有利於自己、不利於對手的聲量能夠在受眾中入耳入心，激起受眾的好奇心、同情心、妒忌心、幸災樂禍心、看客心等等。

研究發現，特朗普十分善於此道，他運用此道獲得名聲，是首先拿已是美國總統的奧巴馬「開涮」和「練手」。奧巴馬自參選總統以來，社會上就流傳着他「不是出生在美國」的陰謀論，最初這個問題一直炒作不起來，奧巴馬也就不必為這等「無中生有」的陰謀「猜測」，自我證明甚麼。

然而，特朗普認為，既然有這種「猜測」，就可作為攻擊奧巴馬的話題切入，於是他大張旗鼓地在推特上發出67條與奧巴馬血統問題有關的推文，他善於使用富煽動性的極盡抹黑能事、辱罵性的語言表達觀點，吸引關注。於是，無論是為他的直率而歡呼，還是為他的反智而倒氣，大家都聞聲而至，形成了巨大的聲浪，最終逼得奧巴馬拿出了自己的「出生證明」。

特朗普聲名鵲起，他再接再厲，不斷發推文，一方面說「大家應該為我驕傲，我讓奧巴馬拿出了出生證明」；一方面又暗示奧巴馬「造假」，推測的證據是：奧巴馬說他的出生證明是「最近在一本書裏奇迹般翻出來的」。就這樣，特朗普死纏爛打，又逼着奧巴馬怎麼證明他最近從一本書中「奇迹般」的翻出了出生證明不是造假。在這場無中生有的「論戰」中，奧巴馬完全失去了話語權，沒人信他，被特朗普牽着鼻子走。在這場「論戰」中，甚麼「客觀理性」、「事實根據」、「真相如何」完全沒用，奧巴馬被特朗普打得狼狽不堪。

特朗普的這個流氓故事告訴人們，現在美國和西方政客仍然用這等無賴的手段，對中國開打「話語權之戰」，例如甚麼「新疆種族滅絕」、「強迫勞動」的謊言指控，不就是在無中生有而又要逼中國自證清白嗎？