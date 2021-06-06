早知今日，何必當初。目前正在獄中服刑的黃之鋒，據說曾向友人哀嘆，大家日後再見的時候，他可能已經30幾歲。這大概就是求仁得仁吧？年紀輕輕便身負多罪，幾宗案件的刑期加起來已超過兩年半，還有一宗涉嫌觸犯《港區國安法》的案件未審，這才是重頭戲，一旦罪名成立，幾年刑期恐怕跑不掉。出來行遲早要還，難道他當初沒有料到有此下場？

可憐之人必有可恨之處，黃之鋒可恨之處在於年少輕狂，幼稚無知。他在反國民教育一役出盡風頭，後來又在佔中之亂上跳下竄，因此被外部勢力看中而極力吹捧，甚麼「思想家」、「風雲人物」、「民主鬥士」等等，更獲美國政客提名角逐諾貝爾和平獎，令其飄飄然，從此一心一意投靠洋人。其實，黃毛小子不學無術，肚子裏根本沒有多少東西，對歷史固然一無所知，對政治更是一竅不通，一味逞口舌之利，以出位言行博取眼球，縱使有洋人吹捧，有同道中人抬轎，也難免出盡洋相。

正如白居易詩云：「草螢有耀終非火，荷露雖團豈是珠。」像黃之鋒這種貨色充其量只能算是草螢和荷露，雖能發亮但終究不是火，雖然渾圓但終究不是珍珠。尤其是他們甘願充當西方反華工具，在中國的地方「為美國而戰」，下場可想而知。

黃毛小子曾在美國報章揚言：「維護令香港獨一無二的東西，是符合華盛頓利益的。」足以證明他們將香港搞得亂七八糟，不是爭取甚麼民主，而是維護美國利益，這不是漢奸言行又是甚麼？他說再見的時候可能已經30幾歲，是不是太樂觀了？套用算命先生的話，三尖八角的人晚年將會過得很悽慘。可以斷言，黃之鋒之流的政治生涯已經結束，即使30幾歲可以出來，也不可能繼續興風作浪。當然，他們在香港混不下去，也許可以去外國投靠洋人，怕只怕他們再無利用價值，洋人未必願意收留。