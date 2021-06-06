作為港人對近日兩件事特別感到無奈。首先是一年又到6‧4，去年維園非法集結情況歷歷在目，今年維園被警方首次引用《公安條例》封鎖，但網上仍有人煽動上街，結果在旺角及銅鑼灣等地區依然有總數約2,000人在街上叫囂港獨口號，可見黑暴依然死心不息，尤其是每逢特別日子便會藉詞出來搞事。

今年6‧4，警方已經大陣仗派7,000警力全港戒備，無辦法完全阻止騷亂，明年6‧4會否又再一次聽到這些噪音呢？治亂世用重典，要杜絕禍亂就必須從法治着手，《公安條例》以及非法集結罪要嚴格執行，《港區國安法》更加要盡快審理相關案件，要市民知道犯法的後果非常嚴重，才不會動輒就上街，以為喊港獨口號不用成本。

世事就是如此，愈不想發生，偏偏會發生，大家想有一個清靜的6‧4，可惜事與願違，全香港人想盡快清零，可以達成通關，可惜40多日沒有不明源頭個案，卻因一名17歲少女確診而斷纜，她是首宗英國變種病毒本地個案，證明社區還有隱形傳播鏈。之前一位警員確診後證實屬虛驚，懷疑樣本包受到疫苗污染所致。今次會不會事件重演呢？總之無論如何，市民都不希望每次清零在望的時候，總會功虧一簣，令人感到氣餒。

疫戰打了一年半，這場沒有硝煙的戰爭，從來沒有真正贏過，政府不斷催谷打針，市民反應卻總是冷淡，或者生活在特區已經做好最壞打算，有人已經準備了這兩、三年都要戴口罩過活。

變種病毒肆虐，部分疫苗保護率會大幅下降，當局昨日又出口術谷針，說會暫停輸入一批復必泰。日前一名22歲醫科生，打兩針疫苗之後有中風迹象，恐怕官方又會說是沒有關連的個案。公道自在人心，同類型事件不斷上演，市民自然會有自己的想法，自保是必然的事。