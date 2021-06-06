本港近年出現多宗照顧者壓力爆煲慘劇，有八旬老翁不堪長期照顧壓力，憂慮自己死後妻子無人照料，因而勒死76歲中風癱瘓的妻子；事件轟動全城，引起公眾關注照顧者支援措施嚴重不足的問題。

據報，本港現時有近30萬名雙老家庭。然而，社區長者日間護理中心輪候時間達一年或以上，無法應付緊急情況。許多長者「以老護老」，需全天候、形影不離地照料無法自理的伴侶，身心蒙受巨大壓力。

現時政府透過「關愛基金」為照顧者設立了各項支援照顧者計劃，儘管津貼額近年已作出調整，但依然處於低水平，弱勢社群家庭始終難以改善生活。以試驗計劃模式更反映政府缺乏長遠規劃，亦未有提供足夠的配套設施以支援照顧者。筆者過去不時收到照顧者的求助，並向局方提出不少建議，惟「聞者傷心，聽者流淚」的經歷仍屢屢發生。

除了「以老護老」的問題，年邁父母照顧年長殘疾及智障子女的情況亦令人憂慮。根據統計處2015年的資料，全港約有58萬名殘疾人士，連同粗略評估的7.1萬至10.1萬名智障人士，全港殘疾及智障人士人數為65萬至68萬。智障及殘障兒童一般可安排到學校宿舍，但成年就要離開，之後需輪候冗長時間才可銜接至輔助就業或院舍等成人支援服務，智障人士及照顧者都需於等候期間在家生活，面對適應困難。部分智障人士欠缺自理能力，父母要放棄工作全天候照料，很多照顧者都體力透支、心力交瘁，甚至患上抑鬱症。新冠疫情持續，很多社福機構均暫停或只提供有限服務，照顧者更感徬徨無助。

政府去年施政報告提出多項新措施，但支援照顧者的着墨不多。段落最後僅指勞福局正進行一項深入研究，為擬訂全面的照顧者政策和相關先導計劃提供實證為本的基礎。問題出現多年，政府仍然停留在研究階段，實在太過離地。

立法會議員梁志祥日前就加強對照顧者支援提出議案，要求優化現行關愛基金下各項照顧者津貼計劃，包括將津貼計劃申請門檻調低及增加津貼額，以及新增定額及實報實銷的交通津貼；設立「照顧者津貼制度」；加快興建各類殘疾人士院舍。議案亦建議，在全港各區設立照顧者支援服務中心，為照顧者提供適切培訓及支援服務。議案獲得立法會跨黨派議員支持通過。

心無百姓莫為官，關愛市民、解決社會民生問題是官員應有之義。期望「IQ好高」的羅致光局長能摒棄官僚作風，不要空談研究，盡快落實照顧者為本的照顧者政策，以全面支援照顧者需要。