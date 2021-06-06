本港新冠疫情再起波瀾，昨日新增一宗本地源頭不明個案，患者為17歲女生，經檢測後證實帶有英國變種病毒，成為首宗帶有變種病毒的源頭不明本地病例，意味42日本地零源頭不明紀錄斷纜。由於患者足迹遍布港九新界，變種病毒流入社區已是必然，只差在會否如「印度男」一役那麼好彩，不至於大爆發而已。

與此同時，廣州疫情亦轉趨嚴峻，本土病例持續增加，皆為印度變種病毒。南沙發布通告指，全區將於昨、今兩日進行全員核酸檢測。另外，昨日下午開始，全區公共交通暫停運營，高快速路、高鐵、碼頭等全部暫時關閉，證明今波疫情絕非鬧着玩，廣州當局更已加緊興建方艙醫院接收患者。

由此可見，新冠病毒極之兇險，特別是變種病毒流傳速度更快更廣，稍一不慎便有大災難發生。連一向嚴防死守滴水不漏的廣州也被變種病毒攻陷，以港府一貫的佛系抗疫，香港會否大失守，實在叫人無法樂觀。

實際上，港府一直心存僥倖，廢官甚至揚言「與病毒共存已成新常態」，要求市民接受，無鬥志無意志；要不是中央不滿之情溢於言表，政府不得不裝模作樣「認真」一番，又是封樓強檢，又是隔離從嚴，才終於將形勢扭轉。奈何好景只是曇花一現，隨着17歲少女患者感染變種病毒，意味社區必定有傳播鏈，一傳十，十傳百，想一想也教人不安。

現時抗疫主要只有一招，就是催谷市民接種疫苗，商界更在一聲令下送錢送獎品送樓，為谷針無所不用其極。無奈接種率依然不似預期，軟功不成變出硬功，公務員事務局局長聶德權承認，目前已安排一批復必泰疫苗暫停供港，日後藥廠會否再有疫苗供港「無得寫包單」，擺明靠嚇。其實本報不下多次指出，谷針無可厚非，但要用科學說事，而不是一味威逼利誘，發生死人個案則關人個關。