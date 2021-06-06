反修例風波期間的「爆眼女」為了阻止警方索取醫療報告，竟然不斷興訟，所僱請的，更是大律師公會主席，而且費用全部由公帑支付。得悉此事，我心裏不期然吐出一句：「咁都得？」

在下是一名窮書生，這輩子沒打過官司，點檢下來，也不是從沒吃過人家的虧，只是一旦要告上法庭取公道，就未免太昂貴，咱們平頭百姓，就連普通律師也不容易僱得起，遑論是資深大律師。一場官司的支出足以使你傾家蕩產，這卻是從小聽到大的教訓。

我在教育界多年，整個界別之中，只聽過一場官司是會僱用到大律師公會主席這類級數的猛人。對訟的其中一方是我朋友，代表他們出庭的，是一位資深大律師，當時他正是擔任大律師公會主席。另一方僱請的，則是當時資深大律師榜上排名第二的人，兩陣對圓，可謂星光熠熠。

那幾位朋友當然不是我這等窮酸秀才，他們都是補習天王，20年前已年薪以百萬元計，跟他們交手的是一家教育機構，現已成為上市公司。然而這場官司你知道結果如何嗎？幾位天王因為律師費過巨，以及可能需要賠償的金額太多，大部分都自行宣布破產，而該教育機構也沒有把官司打到底，其中一個重要原因，就是所謂的「賺埋都唔夠畀律師費」，這宗官司最後是以庭外和解告終。

說起這個例子是想告訴你，僱請頂級大狀打官司，是就連補習天王和大公司都不敢玩下去的遊戲。而「爆眼女」只為了是否交出醫療報告這類無聊之事，竟然可以輕易透過法律援助署，請動最權威的大律師，所有帳單卻是由納稅人去付，這不是太荒謬嗎？如果是這樣的話，筆者想問，要是我明天到公立醫院看傷風感冒，是否也可以要求醫管局出錢，替我僱請全港醫學界的第一權威來診症？