美國對中國崛起向來耿耿於懷，何以見得？美國總統拜登早前向國會提交新一份國防預算，總額達7,150億美元，折合約5.5萬億港元。這麼龐大嘅國防預算，據悉國防部將放棄部分老舊軍備，調撥資金更新核武系統，發展未來作戰能力及高超音速武器等，以應付中國及俄羅斯嘅挑戰。

眾所周知，美國係世界第一軍事強國，向來要打誰就打誰，要制裁邊個就制裁邊個，美國呢隻鷹，惡得交關！依家眾議院共和黨人仍然憂慮，指國防預算增長不充足，可能導致美國開始失去許多領域嘅領先優勢。華府一直聲稱中國係美國最大嘅地緣戰略及安全挑戰對手，指中國「威脅」永在，甚至開戰也並非不可能。即使北京一再強調「和平崛起，永不稱霸」，但老美就是如骨鯁在喉！

呢，美國除了在軍事上處處提防中國，喺科技上亦不忘要絕對封殺！近日中美高層就經貿展開對話之際，拜登簽署行政命令，擴大前朝特朗普政府時期禁止投資與解放軍有關中國企業嘅名單，把制裁華企數量由此前嘅48間增加至59間，涉及國防、通訊、航天、監控設備生產領域；華為、中芯國際、海康威視等均上榜。

美國處處打壓中國，唔通真係應咗「木秀於林，風必摧之」？老朽但知喺植物學有個名詞叫「頂端優勢」。原來，植物的主莖頂端生長佔優勢，較易吸收陽光和雨露，同時抑制着它下面鄰近嘅側芽生長，使其處於休眠狀態。這個「頂端優勢」現象，19世紀德國經濟學家李斯特用了個相當生動嘅比喻，他說一個人當他已經攀上高峰以後，就會把他逐步攀高時所使用嘅梯子一腳踢開，免得別人跟着他上來。當年英國不許殖民地製造馬蹄釘，今日美國實施晶片禁運，可謂如出一轍！從晶片之戰到太空技術大戰，着實看到李斯特比喻之精警，不想受制於人，小至一片晶片也不可掉以輕心！