支聯會最重要的政綱、最重要的政治口號、最重要的政治目標，就是一句話：「結束一黨專政」。極高度概括的政治主張表達，道出了自新中國成立以來，國內外所有反對勢力和帝國主義列強，想做而未能做到，想表達又不敢直言，以免破壞與中國的國家關係。但自1989年「六四」這場失敗了的「顏色革命」之後，香港的支聯會卻做到了。支聯會喊出了中外所有想中國共產黨倒台、想顛覆新中國社會主義制度的反動的敵對勢力要實現的政治目標，正因此，支聯會為境內外敵對勢力所垂青。

有人說，支聯會都叫了30多年「結束一黨專政」啦，無乜大不了啫？無乜唔妥呀？錯的就是錯的，叫了30多年不等於正確，正正是港人聽慣了這樣的單聲道，便出現習非成是的錯誤印象。香港人不是最希望河水不犯井水嗎？可是在香港的支聯會和支持支聯會這一政治綱領的人及組織，不就是公然雙重標準，以井水去犯河水嗎？那些要井水犯河水的人也不自量力，其實說穿了，真正的用心是吸「水」，高喊「結束一黨專政」，高收黑金帛金，水為財也。對此，政府必須清查歷年支聯會的水源及流向，廉政公署應執法追究勿失職。

為何多年來未能取締支聯會？歸根究柢是23條立法被推倒，未有適當的法可執。可是時移世易，去年6月底《港區國安法》成功實施，那末便有法可執了，正如毛澤東詩詞金句：今日長纓在手，何時縛住蒼龍？

根據《港區國安法》的規定，支聯會是涉嫌顛覆國家政權、違反《憲法》和《基本法》的組織。在《港區國安法》下，完全沒有任何理由再允許這樣公然要推翻中華人民共和國的執政黨——中國共產黨的顛覆組織存在。唯一選項只有解散支聯會，追究其違法活動及資金，否則今後如何發揮《港區國安法》保港衞國的作用？立即將支聯會掃入歷史的垃圾堆吧！